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失聯移工攀爬進蓄水池躲查緝 無奈手酸腳麻撐不住就逮
缺工嚴重，台南有業者為趕工聘失聯移工；移民署台南市專勤隊獲報南科、安南區有「非法外來人口」，動員專勤隊全部20多名人力，兵分兩路共查獲12名非法移工； 有人躲在隔板夾層、水泥隔間，還有兩人模仿電影手法，爬進3公尺深蓄水池、手腳撐住在水面上，專勤隊隊員發現時他們已經快撐不住，搬來鋁梯協助脫困，兩人獲救後癱軟在地，雙手雙腳不停顫抖。
專勤隊表示，詢問時他們供稱從事綁鐵、板模或貼磁磚等工作，將函送勞政主管機關依違反就業服務法裁處，並依違反入出國及移民法查處收容，等待後續驅逐出國。
近期各地大型建案、新建廠區施工，部分業者為解決缺工問題、降低人事成本，冒險聘僱非法移工。台南市專勤隊表示，不肖業者罔顧工程品質且破壞合法就業權益，影響社會秩序，接獲線報，上周末動員人力出擊。
專勤隊指出，隊員在工地大樓逐層檢查，陸續於隔板夾層及水泥隔間中查獲非法移工，有2名失聯移工為躲避追捕，竟異想天開爬入3公尺深的蓄水池內，隊員還搬來鋁梯協助脫困，移工還感謝專勤隊員「幫助他們及時脫困」；專勤隊另1組人馬則是凌晨守候在出租套房外，失聯移工出門上工時立刻攔截車輛。
台南市專勤隊長李建雄表示，為保護合法勞工權益，專勤隊員加強查處，並將追查非法雇主及仲介，呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位查察，展現執法決心。呼籲民眾打檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。
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