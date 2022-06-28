陳雪生不滿范雲說他性騷擾、恐龍時代噁男 控誹謗再敗

立法院2020年7月審查監察院人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲認為下背部遭國民黨立委陳雪生以肚子頂撞，後批陳當馬祖縣長時曾性騷擾下屬，陳自訴范誹謗；台北地方法院判決范雲無罪。台灣高等法院今駁回陳雪生上訴，范雲無罪確定。

陳雪生說，衝突發生後，范雲挾媒體、網路優勢攻擊、霸凌他，他對天發誓當縣長時沒有性騷擾下屬，法官可以把全馬祖的婦女找來問；陳說，當天范雲霸占主席台，他接到黨部指令要占據中間的位置，沒有性騷擾范雲。

范雲則辯稱，2020年7月14日會對媒體說陳雪生是「恐龍時代的噁男」、「在馬祖縣長任內性騷擾下屬」等，是憑媒體報導、同黨女立委陳瑩的臉書等印象來源，希望陳雪生能尊重別人的身體界限。

范雲說，如果陳雪生不小心碰到她，只要說沒這個意思即可，而不是加碼用言語對她二度傷害；她是性騷擾案受害人，如果受害人評論還被告，是更大的不公義。

一審時，范雲不認罪，勸陳雪生「希望能尊重別人身體的界限」；陳雪生建請法官對范「從重量刑」。北院認為兩人間的糾紛與公共利益無關，范雲「意見表達」部分，如「我覺得自訴人就是習慣性的這樣子對待女性」，縱批評內容用詞遣字尖酸刻薄，仍在言論自由保障範圍內，判無罪。

陳雪生不服，但高院刑事庭維持一審見解，駁回他上訴確定。