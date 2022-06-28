快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結婚5年從沒行房懷疑丈夫出軌、人妻偷看電腦驚悉真相 崩潰提告

香港01／ 撰文：布萊恩

結婚5年不行房，原來有古怪？台灣1名人妻與工程師丈夫結婚5年，惟丈夫一直沒有「碰」她，她懷疑丈夫「出軌」對婚姻不忠，結果結婚5年後丈夫突然承認自己是「同性戀」，一直以來喜歡的都是男生，又承認曾與學長發生親密關係，令人妻崩潰，傷心欲絕憤而提告，法官最終判丈夫要賠償20萬新台幣。

台灣一名人妻與工程師丈夫結婚5年，惟丈夫一直沒有「碰」她，更承認自己是「同性戀」。示意圖／ingimage
台灣一名人妻與工程師丈夫結婚5年，惟丈夫一直沒有「碰」她，更承認自己是「同性戀」。示意圖／ingimage

綜合台灣媒體報導，人妻指她在親友介紹下「相親」，認識了任職工程師的丈夫，兩人於2016年結婚，惟婚後丈夫不斷拒絕與她發生親密關係，更有厭惡感覺，令她感到不解，懷疑對方出軌。

婚後5個月時，人妻在家中電腦發現丈夫收藏的男男性愛照片，當中更有丈夫與其學長的親密合照。她於是質問丈夫，丈夫否認相中男主角是學長，更指摘她偷看電腦。

直到2021年4月，丈夫終於為其怪異行為揭開真相，他突然在家庭群組坦白自己性取向，承認自己是男同志，「結婚之後，真正與妻子住在一起，相處時我才發現，原來我並不喜歡女生」。丈夫又指，一直以為自己是雙性戀，但原來只是自己害怕社會霸凌，才會與女性結婚自我欺騙。

得知真相後，人妻崩潰傷心欲絕，認為丈夫結婚5年後才坦承事件，還承認曾與學長發生親密關係，令她身心受創且嚴重侵害配偶權，決定提告索償100萬新台幣。最終法官認為工程師的確有婚外親密行為，判賠20萬新台幣。

延伸閱讀：

男友出軌閨密 女子戀上伯父變「後母」逆襲報復 前男友下場超慘

人妻辛苦生2孩 夫自揭出軌無悔意想多夫多妻 1句超賤惹公憤

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

鍋子燒壞衣服沒曬好就挨揍 人妻報警求助夫遭起訴

最地雷「父母催生小孩」金句曝光 人妻氣炸：聽到都很不開心

媽寶老公每月只給3千養三口 婆婆1句話網眾怒：是要吃土？

人妻發現「女兒名字是老公以前小三」 網轟渣男：玩一語雙關

相關新聞

酒駕緩起訴 三線一星督察張樹義申退

高雄市警局三線一星督察張樹義上月卅日酒駕自撞分隔島，酒測值一點○毫克，事後被記一大過調降專員；全案橋頭地檢署八天偵結，作...

影／西拉雅訴求法定原民身分 憲法法庭今言詞辯論

西拉雅族訴求法定原住民身分長久遭到漠視，進而提出行政訴訟十餘年後，由台北高等行政法院向大法官聲請釋憲，上午召開憲法法庭，...

結婚5年從沒行房懷疑丈夫出軌、人妻偷看電腦驚悉真相 崩潰提告

結婚5年不行房，原來有古怪？台灣1名人妻與工程師丈夫結婚5年，惟丈夫一直沒有「碰」她，她懷疑丈夫「出軌」對婚姻不忠，結果結婚5年後丈夫突然…

西拉雅人爭原住民身分牽涉原民資源分配 憲法法庭交鋒

總統府原住民歷史與轉型正義委員會委員萬淑娟等人因無法取得原住民身分，提行政訴訟，台北高等行政法院第三庭認為原住民身分法第...

8旬老父全裸被關陽台虐死 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

桃園市陳姓老翁去年7月被徐姓女婿、陳姓女兒關在陽台長達8天，一天僅供一餐，動輒打罵，讓他在大小便中全裸死亡。法院認為，陳...

他「強吻員警」以拒絕酒測 攻擊清潔隊員又判刑

賴姓計程車司機遇環保局施姓清潔隊員在收垃圾，懷疑施敲他的車，持安全帽對施施暴；台北地院審理，發現賴曾經不配合酒測，強吻警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。