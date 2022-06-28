西拉雅人爭原住民身分牽涉原民資源分配 憲法法庭交鋒

總統府原住民歷史與轉型正義委員會委員萬淑娟等人因無法取得原住民身分，提行政訴訟，台北高等行政法院第三庭認為原住民身分法第2條第2款規定不符合憲法平等原則要求，裁定停止訴訟，聲請大法官為違憲審查。憲法法庭今行「西拉雅案」言詞辯論，若平埔族取得原民身分，將影響現有原民參政權，在原民間引發議論。

原住民身分法第2條第2款規定「平地原住民：台灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案者。」

萬淑娟和直系血親尊親屬在日治時期設籍於台南縣，當時戶口調查簿等文件種族欄註記為「熟」、「平」。台南縣政府（改制前）2009年5月19日函頒「辦理日據時期種族『熟』之縣民申請登記平地原住民之作業要點」，根據1957年3月11日台灣省政府民政廳代電及原住民身分法第8條等規定，受理「本人或直系血親尊親屬屬於原住民（熟），於日據時期設籍台南縣，日據時期戶口調查簿、寄留簿、除戶簿、戶籍調查簿種族欄註記『熟』、『平』者」之縣民，向台南縣各鄉鎮市戶政事務所申請平地原住民登記。

但行政院原住民族委員會函文稱，原民法第2條所稱原住民，是指1956、1957、1959、1963年間申請登記有案者，若於政府准予登記期間，未向戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所申請登記為平地原住民，即不得依原民法規定申請取得原住民身分。萬淑娟等人認為他們具有平地原住民身分，且經戶政機關核准，卻遭原民會否定，提行政訴訟也敗訴，但最高行政法院撤銷發回，北高行更一審認為有違憲之虞，聲請釋憲。

萬淑娟等人主張西拉雅族遠在荷蘭殖民台灣之前就散落於台南平原，可評價為憲法保障的原住民，西拉雅族的存在無法被否認、也不該被遺忘。他們指以羅馬字母書寫租賃、買賣、借貸契約的「新港文書」是台灣原住民最早文字化的語言，西拉雅人有決心將自己的文化、社會制度、法律制度、傳統領域和族群特性傳承給下一代。

因2022年憲判字4號判決闡述原住民身分的取得，不當然等同原住民所得享有的優惠措施，西拉雅人認為原民會辯稱此案會衝擊目前法定原住民身分的資源，說法不可採。

關係機關台南市政府認為，原住民身分是因血緣關係而來，身分有無是與生俱來，不是國家權力所恩賜，更不是登記取得或未及登記而喪失；個人決定是否獨自、或與他人聯合行使文化生活的權利，是文化選擇，應在平等的基礎上確認、尊重和保護。

不過原民會則認為原住民族的特殊待遇保障 ，應依其弱勢和漢化程度，給予不同的法律待遇，才符合實質平等與保護多元文化 。除了憲法增修條文所規定的平地及山地原住民的參政權外，如何承認其他類型或族群的原住民、給予何種程度的保障，應綜合各項歷史文化、階級情形、社會氛圍與現況發展等各因素，加強凝聚社會共識後，透過立法形成，不適合由司法機關劃定。

台大講座教授王泰升認為，因歷史的際遇，平埔族人在身分認同上有別於山地、平地原住民，平埔族曾被納為平地原住民，但因原民法第2條第2款對平地原住民的身分認定存有不當的歧視，多數平埔族人連帶受累而不能取得原住民身分，基於歷史正義，應該直接承認平埔族為台灣原住民族之一。