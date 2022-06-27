快訊

用電大戶漲15％...北捷估1年恐增3億元電費 是否漲票價這樣說

離奇！高雄轎車自撞路樹「駕駛卻不見了」 附近發現20顆子彈

西拉雅族釋憲案 族人有信心

中央社／ 台南27日電

憲法法庭將於明日召開西拉雅族群正名並納入平地原住民案的言詞辯論庭，西拉雅族關係人萬淑娟今天告訴中央社記者，目前得到的支持很多，大家總該面對歷史爭議，對結果有信心。

台南西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提行政訴訟，北高行更一審認為原民法有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭定於明天上午9時進行言詞辯論，邀請聲請人北高行第三庭、關係機關原住民委員會、關係人萬淑娟等人、鑑定機關、專家學者等到庭陳述。

行政院原民會今日下午召開記者會指出，若增列平埔族為平地原住民，恐衝擊現有原住民族權利。

目前擔任西拉雅自主民族議會籌備會主席的萬淑娟表示，原民會承受很大壓力，但西拉雅正名運動已推動20、30年，西拉雅族的存在已是大家知道的事實，差別只是在國家沒有給予保障位階，但大家總是要面對歷史爭議，這段時間收到來自各界的支持意見很多，她也對結果有信心。

原住民 西拉雅族 行政院

延伸閱讀

西拉雅族想跳自己的舞納原民 原民會：應考量漢化程度

相關新聞

8旬老父全裸被關陽台虐死 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

桃園市陳姓老翁去年7月被徐姓女婿、陳姓女兒關在陽台長達8天，一天僅供一餐，動輒打罵，讓他在大小便中全裸死亡。法院認為，陳...

他「強吻員警」以拒絕酒測 攻擊清潔隊員又判刑

賴姓計程車司機遇環保局施姓清潔隊員在收垃圾，懷疑施敲他的車，持安全帽對施施暴；台北地院審理，發現賴曾經不配合酒測，強吻警...

西拉雅族想跳自己的舞納原民 原民會：應考量漢化程度

台北高等行政法院第三庭審理原住民身分法事件，認為原住民身分法第2條第2款規定不符合憲法平等原則要求，裁定停止訴訟程序，聲...

採山藥漏電身亡 雇主判刑5月賠百萬換緩刑

彰化縣林姓農民去年雇用許姓農民到其農園灌水採收山藥，卻造成當時赤腳的許男因電線漏電遭電擊致死，林男原被依過失致死罪判刑6...

駕自製小船進保育區捕釣魚機械故障 等海巡拖救開罰

李姓及呂姓2男子昨下午搭乘自製浮具，違規進入富山保育區採捕水產動植物、釣魚，經民眾發現報案，海巡到場發現船上2男子疑採捕...

高雄男5度酒駕求「不要吹」 酒測值0.26送辦

高雄市陳姓男子平常中午有喝酒習慣，休息1小時以為酒退了就騎機車出門準備到梓官工作，但陳男騎車搖晃，行駛在梓官路上被巡邏員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。