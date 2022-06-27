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全裸關陽台虐死8旬翁 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

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全裸關陽台虐死8旬翁 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市陳姓老翁去年7月被徐姓女婿、陳姓女兒關在陽台長達8天，一天僅供一餐，動輒打罵，讓他在大小便中全裸死亡。法院認為，陳翁本就有肌肉萎縮、營養不良，並非遭施暴而死，再考量兩人因不堪長期照顧、心生厭倦而失控犯案，犯後也坦承，今依私行拘禁致死罪判兩人12年有期徒刑。可上訴。

檢警調查，陳女（45歲）與徐男（44歲）去年2月2日將81歲老父自醫院接回楊梅區住處照顧，但因不堪長期照護，心生不滿，同年7月22日將他關在臥室陽台，由徐男鎖上門窗，放任他全裸、一天僅供一餐，期間徐甚至拿水、清潔劑狂潑，以馬桶刷刷肛門，還拖行、掐脖等。

據調查，夫妻倆7月28日上午將食物及飲用水置於陽台後外出，直到30日傍晚潑水發現老翁沒反應、沒了生命跡象才報警，遭檢方痛斥兩人泯滅人性、罔顧人倫，依拘禁致死起訴，徐、陳分別遭求刑25年、20年。

判決書指出，徐、陳兩人有餵食，研判主觀上無致死意思，且解剖報告顯示陳翁案發前就因四肢萎縮、營養不良，患橫紋肌溶解症，是因拘禁期間無法就醫，引發急性腎衰竭而死，施暴並非直接致死原因。

法院認為，徐男、陳女自去2月起便開始照顧陳翁，不堪長期照顧他生活起居，因而心生厭倦、情緒失控犯案，與一般為情、為財或仇恨犯有別，考量他們犯後坦承不諱，今依私行拘禁致死罪、對直系尊親屬私行拘禁致死罪判12年有期徒刑。全案可上訴。

桃園楊梅81歲陳姓老翁患失智等病，同住45歲女兒和女婿不堪照顧壓力，將他反鎖在陽台長達8天，2天後返家才發現老翁躺在陽台上，失去生命跡象。圖為事發地點。圖／報系資料照
桃園楊梅81歲陳姓老翁患失智等病，同住45歲女兒和女婿不堪照顧壓力，將他反鎖在陽台長達8天，2天後返家才發現老翁躺在陽台上，失去生命跡象。圖為事發地點。圖／報系資料照

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