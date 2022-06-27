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他「強吻員警」以拒絕酒測 攻擊清潔隊員又判刑
賴姓計程車司機遇環保局施姓清潔隊員在收垃圾，懷疑施敲他的車，持安全帽對施施暴；台北地院審理，發現賴曾經不配合酒測，強吻警察，依妨害公務執行罪判賴有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
判決說，賴2013年即因酒駕不滿員警臨檢，進而辱罵、強吻、毆打員警，受判緩刑恩典還是不知警惕，考量他否認犯行、強調自己是受害者，依法判刑。
2013年10月31日，賴在新北市酒駕碰到警察臨檢，賴拒絕配合，除辱罵員警，還以嘴唇朝1名陳姓員警的嘴唇親吻，法官對賴判刑4月，賴上訴獲判緩刑，仍對基層公務員犯案。
2021年10月18日上午，賴載客遇到台北市環保局施姓清潔隊員開車執行收廢棄物的工作，施整理垃圾桶，手碰到賴的車，賴認為施刻意敲槌，找施理論。
賴握拳朝清潔車的前擋風玻璃重搥，又開啟清潔車車門，拿車內的安全帽朝施攻擊丟擲，施報案，檢方起訴賴。
賴辯稱，是施先拿重物重擊他的車窗玻璃，「我才是受害者」，施沒穿制服，不知道施在執行公務。
法官認為，施穿黃橘色反光背心，背心上印有「台北市政府環境保護局」字樣，賴敲擊清潔車車窗、擅開清潔車車門拿安全帽丟擲，犯妨害公務罪。
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