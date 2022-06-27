西拉雅族想跳自己的舞納原民 原民會：應考量漢化程度

台北高等行政法院第三庭審理原住民身分法事件，認為原住民身分法第2條第2款規定不符合憲法平等原則要求，裁定停止訴訟程序，聲請大法官為違憲審查，憲法法庭明天將行言詞辯論。112名關係人為西拉雅族，但他們認為面臨此困境的還包括葛瑪蘭族、排灣族的原住民，都因未於「政府准予登記期間」辦登記而無法取得原民身分。

原民法第2條第2款規定「平地原住民：台灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案者。」

本案原告包括總統府原住民歷史與轉型正義委員會委員萬淑娟等人，他們和直系血親尊親屬在日據時期設籍於台南縣，當時戶口調查簿等文件種族欄註記為「熟」、「平」。台南縣政府（改制前）2009年5月19日函頒「辦理日據時期種族『熟』之縣民申請登記平地原住民之作業要點」，根據1957年3月11日台灣省政府民政廳代電及原住民身分法第8條等規定，受理「本人或直系血親尊親屬屬於原住民（熟），於日據時期設籍台南縣，日據時期戶口調查簿、寄留簿、除戶簿、戶籍調查簿種族欄註記『熟』、『平』者」之縣民，向台南縣各鄉鎮市戶政事務所申請平地原住民登記。

但行政院原住民族委員會函文稱，原民法第2條所稱原住民，是指1956、1957、1959、1963年間申請登記有案者，若於政府准予登記期間，未向戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所申請登記為平地原住民，即不得依原民法規定申請取得原住民身分。萬淑娟等人認為他們具有平地原住民身分，且經戶政機關核准，卻遭原民會否定。

北高行第三庭認為本案涉及憲法第5條、第7條和增修條文第10條第11、12項規定。

萬淑娟等112人認為所屬的西拉雅族屬憲法增修條文「原住民族」與憲法所稱的「民族」，應受憲法民族平等權保護，但國家未保障西拉雅族的權益，已違憲。112人期望能用自己的名字、用自己的語言說故事與唱歌、跳自己的舞、從事自己的經濟並期望歷史不被遺忘。

相對人、原住民族委員會則聲明駁回聲請人的聲請，並請宣告條文合憲。原民會表示，縱觀修憲史料，憲法增修條文界定原住民的概念與範圍時，是參考清領、日治至國民政府時期對各原住民的治理與認定模式作為規範設計的基礎，也就是無論是日治時期對原住民的戶口調查簿註記（生蕃、熟蕃）、配合省政府時期函示而於1956年、1957年、1959年、1963年各地鄉鎮市公所4次登記、省府、內政部和後來代之的「民住民身分認定標準」，有關山地及平地原住民劃分模式及認定標準，皆一脈相承，而修憲者有意於「參政權」的保障上，實質劃定「優惠性差別待遇」的範圍。