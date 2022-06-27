模擬法庭審汐止密室殺人案 5票死刑未逾三分之二判無期徒刑

國民法官制度明年元旦上路，士林地方法院多次舉辦模擬法庭，上周模擬審理汐止密室殺人案，張男和小三通話直播，殺害熟睡的妻子和2名女兒，6名國民法官與3名法官，9票中有5票投死刑，但未達3分之2以上同意，最終判處無期徒刑，與真實判決相同。

模擬法庭審理2006年汐止公寓密室殺人案，男子張鶴齡外遇女子蘇玉真，殺害妻小，從浴室窗戶潛入屋內，一路與蘇玉真通話，見妻子、2女兒熟睡，用毛巾沾滿乙醚悶著妻小，妻子、大女兒窒息腦死，小女兒休克身亡。張男犯案後，開瓦斯營造妻子攜子自殺，吸入一氧化碳身亡假象。

因新冠肺炎影響，6月21日選認出29位候選國民法官，其中位行動不便需使用輪椅的候選國民法官，讚許士林地院國民法官法庭、評議室及休息室的無障礙空間設計，但考量身體因素，無法負荷全程審理程序，合議庭裁定不選任。

士院指出，此次6名國民法官性別各半，職業包含貿易公司老闆、民宿老闆、退休貿易經理、人士專員等等，具各行各業特色，並有相當高水準的學經歷。審理過程中，國民法官對於張男殺害2名女兒，是否間接故意、直接故意，以及張男能否教化矯正，均能深入問題核心。

此案歷經2日半的審理，檢方求處死刑，再經5小時評議，逐一檢視量刑因素，討論、交換意見，有4位國民法官、1位職業法官認為，張男殺妻應判死刑「未達3分之2以上同意」全案以殺人、年人殺少年、成年人殺兒童3罪，均判處無期徒刑褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；與真實判例結果相同。