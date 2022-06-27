高市警督察酒駕案偵結 獲緩起訴須繳公庫12萬元
身兼高雄市警靖紀小組組長的督察張樹義5月底酒駕自撞，橋頭地檢署今天表示，全案偵結，予以緩起訴處分，張樹義須向公庫支付新台幣12萬元及義務提供生命關懷服務6小時。
張樹義5月30日晚間近11時與友人在海產熱炒店喝完酒後，獨自開車行經高雄市仁武區和平路二段時自撞路旁安全島，警方到場實施酒測，酒測值達1.0毫克，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。張樹義事後也被高雄市警局懲處記1大過。
橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，考量被告犯罪情節、犯後態度及公共利益維護，決定給予緩起訴處分，被告緩起訴期間為1年，並應於緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付12萬元及義務提供生命關懷服務6小時。
橋頭地檢署表示，為提升結案效率，張樹義案5月31日由內勤檢察官受理，6月2日分案及結案，符合「地方檢察署檢察官快速終結案件實施要點」及橋頭地檢署相關要點等規定。
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