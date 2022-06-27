採山藥漏電身亡 雇主判刑5月賠百萬換緩刑

彰化縣林姓農民去年雇用許姓農民到其農園灌水採收山藥，卻造成當時赤腳的許男因電線漏電遭電擊致死，林男原被依過失致死罪判刑6月，後與許男家屬和解，賠償153萬，改判5月，並緩刑二年。

判決書指出，林男種植山藥，需使用抽水馬達抽水灌注以採收山藥，所以在農園有鋪設電線連接馬達，去年7月間林男雇許男要灌水採收山藥時，許男見水管與電線交疊妨礙灌注，在膠帶纏繞的電線連接處旁，要將水管與已滲入水分膠帶纏繞處電線拉開時，卻因漏電被電擊休克倒地，送醫後仍身亡。

法官認為，電線鋪設在含水農田裡，理應使用整條電線，若以絕緣膠帶纏繞數段電線連接處，也應將連接處架高，以免水份易從電線連接點縫隙滲入而有漏電、觸電危險，但林男竟疏未注意，未使用整條電線，且未將膠帶纏繞的電線連接處穩固架高，而造成許男被電擊身亡，因而依過失致死罪判刑6月。