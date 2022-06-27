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高雄男5度酒駕求「不要吹」 酒測值0.26送辦

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市陳姓男子平常中午有喝酒習慣，休息1小時以為酒退了就騎機車出門準備到梓官工作，但陳男騎車搖晃，行駛在梓官路上被巡邏員警攔下，陳男要求「不要再吹了（酒測）」，員警一問才知，陳男已是第5度酒駕且沒考駕照，罰金都還沒繳完，陳男酒測值達每公升0.26毫升依法送辦並開單。

據了解，陳男為岡山人，疑似平常吃飯有喝酒習慣，本月23日中午吃完飯後騎機車從岡山到梓官上班，因為騎車搖晃被員警攔下，陳男身上傳出酒味，員警詢問有無酒駕時，陳男一度否認，後來才坦承有喝2罐啤酒，聲稱等1個多小時酒退了才騎車出門，還拉下口罩說「你看我這次沒有酒醉」。

陳男認為酒精已退，想要求「不要再吹（酒測）了」但員警怒斥，應該是陳男不要再酒駕才對，不要喝酒就不會被抓，並告知酒精會影響專注力間接危害行車安全，再三叮囑陳男不要存有僥倖心態，陳男酒測值達每公升0.26毫克已超標。

員警查陳男資料時發現陳男沒有駕照，陳男坦言，一直沒有去考，後來因為4次酒駕，罰金還沒有繳完，也沒辦法考，最近一次酒駕是2年前。警詢後依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署，另開出無照罰單。

岡山警分局提醒，「酒駕零容忍」警方將持續無限期強力取締酒駕，切勿心存僥倖酒後駕車，另提醒民眾注意酒精需長時間代謝，應提防宿醉酒駕，避免肇事害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄一名陳姓男子中午喝酒後以為酒精已退，騎車出門工作卻行車搖晃，被員警攔下後一度拒測，原來已是第5度酒駕，警方依法送辦。圖／讀者提供
高雄一名陳姓男子中午喝酒後以為酒精已退，騎車出門工作卻行車搖晃，被員警攔下後一度拒測，原來已是第5度酒駕，警方依法送辦。圖／讀者提供
高雄一名陳姓男子中午喝酒後以為酒精已退，騎車出門工作卻行車搖晃，被員警攔下後一度拒測，原來已是第5度酒駕，警方依法送辦。圖／讀者提供
高雄一名陳姓男子中午喝酒後以為酒精已退，騎車出門工作卻行車搖晃，被員警攔下後一度拒測，原來已是第5度酒駕，警方依法送辦。圖／讀者提供

酒駕 酒測 岡山

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