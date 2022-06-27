快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大媽認遭坑錢為480元飆罵越女 鬧上法院賠更多

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄趙姓婦人花了480元委託陳姓女子幫她裁縫長、短蕾絲緞帶共12條，後來趙女其他店收費比陳女便宜，拿著比價過的緞帶上門理論，飆罵陳女「「你越南的到台灣來過生活賺這個黑心錢」、「我會幫你宣傳這家黑店」，陳女受辱後提告求償20萬元，雄院審理後，認為趙女貶低陳女人格，判她要賠1萬元。

判決指出，嫁來台灣的陳姓越籍女子，為分擔家計經營裁縫店，幫婆婆媽媽縫製衣褲，前年12月9日，趙女到店委託陳女縫製緞帶，陳女看完材料後，12條緞帶估價480元，平均一條收費40元，趙女認為價格合理，當場付清款項，預計月底再來取貨。

後來趙女跑到其他裁縫店，一問其他店的價格比480元便宜，一周後帶著不同材料的緞帶，跑回陳女店裡理論，質疑陳收費太高，還痛批「你越南的到台灣來過生活賺這個黑心錢」、「你那時候在騙我錢」、「我會免費幫你宣傳，你這家黑店」。

陳女受辱後，出現失眠、憂鬱症情況，導致她求診精神科症狀才緩解，後來陳認為趙女謾罵已經侵害到她的人格權，提告向趙女求償20萬元。

趙女挨告後反駁，稱她是認為陳女收費太高，自認受到委屈心有不甘，才會和陳女起爭執，而且當時陳女也有告她公然侮辱，已經地檢署處分不起訴確定，可見她說的話根本沒侵害到陳女人格權。

高雄地院簡易庭審理時，法官認為雖然趙女經雄檢處分不起訴，但刑事構成要件與民事要件不符，並不會影響法院對民事案件的判斷，雖然兩人爭執起因為收費過高，但趙女所說言論，已超越主觀合理評論範疇，有輕蔑、鄙視陳女人格之意。

法官認為，就算陳女收費過高，趙女也不該貶低陳女人格，考量趙女、陳女家庭背景，最後判趙女應賠陳女精神慰撫金1萬元。

經營裁縫店的陳姓越籍女子，因為索價太高被趙姓客人飆罵，陳女求償20萬元，法院判趙女應賠1萬元。本報資料照片
經營裁縫店的陳姓越籍女子，因為索價太高被趙姓客人飆罵，陳女求償20萬元，法院判趙女應賠1萬元。本報資料照片

越南 憂鬱症 公然侮辱

延伸閱讀

騎機車衝撞高雄菜市場釀5傷 保全逃逸後又投案

高雄2運匠疫情載不到客 動歪腦筋種百餘株大麻慘了

茂管處籌組「高雄觀光圈聯盟」 促進創新遊程發展

外帶9折、加送炸年糕！「bb.q炸雞」插旗高雄鳳山

相關新聞

高雄大媽認遭坑錢為480元飆罵越女 鬧上法院賠更多

高雄趙姓婦人花了480元委託陳姓女子幫她裁縫長、短蕾絲緞帶共12條，後來趙女其他店收費比陳女便宜，拿著比價過的緞帶上門理...

找劉德華拍「少帥張學良」曝光 黃大煒告富二代敗訴

不敗國語流行歌曲「你把我灌醉」作曲、原唱人黃大煒要拍「少帥」張學良的傳奇電影，指控導演王志伯、富二代林家鍵爆料拍片資訊，...

烏日徵收座談會控警護土匪 檢起訴林金連與土改理事

台中市地政局去年4月14日在烏日社區活動中心開變更烏日都市計畫公開展覽前座談會，當時反對烏日前竹區段徵收自救會長張金城、...

法律快譯通／賣屋反悔違約金竟比成交費高 房仲不平等條約被法官打槍

近年房地產交易熱絡，當簽下買賣契約的那一刻，恐怕沒有幾個人曾認真看完契約條文，台中池姓女子要賣房，與房仲簽約，訂售價為2600萬元，未料房仲找到買家後，池女反悔不賣，房仲根據契約違約條款，將池女告上法院求償，法官細究契約後發現，賣方因違約要賠的違約金，竟然比成交後要付房仲的服務費要高，法界人士指出，這種不成交要付的錢竟比成交要貴，是不平等條約，縱使簽了，也可以翻案。

高雄酒駕男拒測吞18萬罰單不怕 6小時後照上路又被攔

高雄53歲陳姓男子喝酒醉，先是騎機車行車不穩被警方攔下，他拒測吞下18萬元罰單，沒料回家後，又改騎電動自行車上路，因騎車...

副廠轉接器一插外接硬碟掛點 男告蘋果求償232萬踢鐵板

李姓男子在百貨公司花了數萬元購入蘋果Mac pro touch bar筆電，後來因硬碟讀取問題多次送修，之後存有作品集的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。