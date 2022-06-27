高雄大媽認遭坑錢為480元飆罵越女 鬧上法院賠更多

高雄趙姓婦人花了480元委託陳姓女子幫她裁縫長、短蕾絲緞帶共12條，後來趙女其他店收費比陳女便宜，拿著比價過的緞帶上門理論，飆罵陳女「「你越南的到台灣來過生活賺這個黑心錢」、「我會幫你宣傳這家黑店」，陳女受辱後提告求償20萬元，雄院審理後，認為趙女貶低陳女人格，判她要賠1萬元。

判決指出，嫁來台灣的陳姓越籍女子，為分擔家計經營裁縫店，幫婆婆媽媽縫製衣褲，前年12月9日，趙女到店委託陳女縫製緞帶，陳女看完材料後，12條緞帶估價480元，平均一條收費40元，趙女認為價格合理，當場付清款項，預計月底再來取貨。

後來趙女跑到其他裁縫店，一問其他店的價格比480元便宜，一周後帶著不同材料的緞帶，跑回陳女店裡理論，質疑陳收費太高，還痛批「你越南的到台灣來過生活賺這個黑心錢」、「你那時候在騙我錢」、「我會免費幫你宣傳，你這家黑店」。

陳女受辱後，出現失眠、憂鬱症情況，導致她求診精神科症狀才緩解，後來陳認為趙女謾罵已經侵害到她的人格權，提告向趙女求償20萬元。

趙女挨告後反駁，稱她是認為陳女收費太高，自認受到委屈心有不甘，才會和陳女起爭執，而且當時陳女也有告她公然侮辱，已經地檢署處分不起訴確定，可見她說的話根本沒侵害到陳女人格權。

高雄地院簡易庭審理時，法官認為雖然趙女經雄檢處分不起訴，但刑事構成要件與民事要件不符，並不會影響法院對民事案件的判斷，雖然兩人爭執起因為收費過高，但趙女所說言論，已超越主觀合理評論範疇，有輕蔑、鄙視陳女人格之意。