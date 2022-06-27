找劉德華拍「少帥張學良」曝光 黃大煒告富二代敗訴

不敗國語流行歌曲「你把我灌醉」作曲、原唱人黃大煒要拍「少帥」張學良的傳奇電影，指控導演王志伯、富二代林家鍵爆料拍片資訊，控告王、林，王被起訴。黃認為檢察官「放過」林，聲請交付審判，台北地院審理，駁回聲請。

王志伯依妨害秘密罪起訴後，本月7日依「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務而無故洩漏」罪判刑3月，王可以上訴，不過，黃大煒認為林家鍵也有刑責，聲請交付審判。

黃大煒聲請說，林家鍵與王志伯持有他所有的電影企畫書，卻委由王志伯於2020年5月將營業秘密洩漏給週刊記者，再由週刊記者重製企畫書於2020年6月10日發行，因此，林家鍵、王志伯是共犯。

林家鍵否認犯行。林家鍵稱，他並未與週刊的記者有過任何接觸，而且，事前不知道此事。

法院調查，王志伯於偵查中稱，因黃大煒欠他錢，他對週刊記者講這件事，週刊記者對他和黃大煒的財務糾紛有興趣，前來採訪。

王說，採訪時有聊到跟黃大煒合作拍電影的事，他打開電腦螢幕給記者看企畫書，並展示劉德華為演員表的那一頁給記者看「因為記者對劉德華那一頁有興趣，我便同意讓他拍」。

法官認為，王志伯的證詞與週刊記者的證詞相符，可見，提供電影企畫書給記者閱覽及拍攝的人是王，林家鍵有無參與，則有疑問。

裁定指出，黃大煒雖主張王志伯持有的電影企畫書是舊版，所以導演部分還是記載爾冬陞，但林家鍵持有的企畫書已將導演改為李安，週刊也報導「導演為李安」，顯見林家鍵同樣犯罪。

不過，法官審理認為，依照林家鍵、王志伯及參與電影拍攝的趙濰佳、謝守勤對話紀錄所顯示，王志伯先於2019年11月6日加入群組，後分別有人提及「我們已經邀請李安」、「李安是我們最後最重要的人選」等訊息，後來，王志伯在2020年1月23日退出群組，王志伯既然在群組內，自然知道黃大煒擬邀請李安擔任導演，因此，難以王志伯有向記者透露而認定林家鍵也有犯意聯絡。

裁定說，依事證，黃大煒聲請交付審判林家鍵，即屬可疑，而林家鍵有無參與與王志伯同樣的犯行，也屬可疑，黃大煒的聲請應駁回，不得抗告。