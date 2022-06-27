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烏日徵收座談會控警護土匪 檢起訴林金連與土改理事
台中市地政局去年4月14日在烏日社區活動中心開變更烏日都市計畫公開展覽前座談會，當時反對烏日前竹區段徵收自救會長張金城、土地改革正義聯盟成員林金連、理事李蔚慈等人前往抗議，期間爆發警民衝突，林、李控「警察保護土匪」，被依妨害公務等罪嫌送辦，台中地檢署今偵結起訴。
起訴指出，林金連（65歲）、李蔚慈（52歲）分別為土地改革正義聯盟的成員、理事，因質疑台中市都市計畫、區段徵收的合法性，在去年4月14日上午10時許，前往地政局在烏日區辦理的前竹地區區段徵收第二次專案變更座談會，未遵守議程規則，李在場持麥克風叫囂，質疑座談會合法性、正當性，林則在旁配合吆喝、抗議，導致座談會各項議程癱瘓。
當時在場的烏日警分局護衛組郭姓組長、王姓警務員、陳姓巡官、鄭姓情報組長、郭姓警務員等人上前制止，李、林明知郭等人是依法執行勤務的公務員，仍大聲叫罵「警察領納稅人的錢作威作福，土匪、黑道、警察保護土匪」等語，遭警方依涉嫌妨害公務罪送辦。
林辯稱，當時狀況很亂，情緒都很不穩定，李則說，就算有講「黑道」，也沒有指名道姓。檢方根據在場警方證詞，以及現場錄影畫面的譯文、照片等證據，認定林、李涉嫌辱罵執行職務的公務員，依妨害公務罪嫌起訴。
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