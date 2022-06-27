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高雄酒駕男拒測吞18萬罰單不怕 6小時後照上路又被攔

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄53歲陳姓男子喝酒醉，先是騎機車行車不穩被警方攔下，他拒測吞下18萬元罰單，沒料回家後，又改騎電動自行車上路，因騎車搖晃再被警方攔下，吞下2400元罰單，6小時連續因酒駕遭罰，承辦員警也傻眼「到底是多愛喝」。

鼓山警分局表示，旗津分駐所警員蔡宜哲、蔡昆霖，日前下午5時許執行巡邏勤務，巡經旗津三路時，發現陳男騎機車左搖右晃，懷疑陳男酒駕上路，攔停後一靠近，果然聞到濃濃酒味。

但喝到「馬西馬西（意指神智不清）」的陳男，消極不配合警方攔檢，最後員警依拒測開罰，送出價值18萬元的罰單，並移置保管車輛。沒料才剛吞下高價罰單，當晚11時許，陳又酒後上路，因機車被扣，這次改騎電動自行車，被旗津分駐所的員警劉育賢攔停盤查。

距離上次遭攔不到6小時，陳男全身還是散發濃厚酒味，且消極不配合酒測，由於他騎得是電動自行車，罰則較輕，警方另開出2400元罰單。

6小時內都因酒後騎車被警方攔查，且兩次攔檢都是在同一路段、遇到同一分駐所員警，讓員警傻眼「到底是多愛喝」，兩次酒駕收下18萬2400元罰單，警方也再次提醒他別再酒駕上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子喝到爛醉被警方攔停，沒料吞下18萬罰單後，他仍照騎自行車上路，又被警方攔檢告發。圖/讀者提供
陳姓男子喝到爛醉被警方攔停，沒料吞下18萬罰單後，他仍照騎自行車上路，又被警方攔檢告發。圖/讀者提供

罰單 電動自行車 酒駕

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