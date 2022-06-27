聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄酒駕男拒測吞18萬罰單不怕 6小時後照上路又被攔
高雄53歲陳姓男子喝酒醉，先是騎機車行車不穩被警方攔下，他拒測吞下18萬元罰單，沒料回家後，又改騎電動自行車上路，因騎車搖晃再被警方攔下，吞下2400元罰單，6小時連續因酒駕遭罰，承辦員警也傻眼「到底是多愛喝」。
鼓山警分局表示，旗津分駐所警員蔡宜哲、蔡昆霖，日前下午5時許執行巡邏勤務，巡經旗津三路時，發現陳男騎機車左搖右晃，懷疑陳男酒駕上路，攔停後一靠近，果然聞到濃濃酒味。
但喝到「馬西馬西（意指神智不清）」的陳男，消極不配合警方攔檢，最後員警依拒測開罰，送出價值18萬元的罰單，並移置保管車輛。沒料才剛吞下高價罰單，當晚11時許，陳又酒後上路，因機車被扣，這次改騎電動自行車，被旗津分駐所的員警劉育賢攔停盤查。
距離上次遭攔不到6小時，陳男全身還是散發濃厚酒味，且消極不配合酒測，由於他騎得是電動自行車，罰則較輕，警方另開出2400元罰單。
6小時內都因酒後騎車被警方攔查，且兩次攔檢都是在同一路段、遇到同一分駐所員警，讓員警傻眼「到底是多愛喝」，兩次酒駕收下18萬2400元罰單，警方也再次提醒他別再酒駕上路。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言