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副廠轉接器一插外接硬碟掛點 男告蘋果求償232萬踢鐵板

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

李姓男子在百貨公司花了數萬元購入蘋果Mac pro touch bar筆電，後來因硬碟讀取問題多次送修，之後存有作品集的硬碟、隨身碟還因此損毀，李男認為蘋果筆電有瑕疵，提告對經銷商、蘋果公司求償232萬餘元，高雄地院審理時，法官認為硬碟毀損應是李使用的副廠type-c轉接器所致，判經銷商、蘋果公司免賠。

判決指出，李男2019年5月5日在百貨公司內的蘋果經銷商，購入蘋果筆電，另在店內購買其他廠牌的type-c轉接器，但筆電購入滿半年，就因檔案讀取問題送修，經銷商回收轉接器、更換主機板後，才解決問題。

但修好後的筆電，隔年又出問題，2020年10月7日，李將電腦送修，原以為檢測結果沒問題，當晚讀取行動硬碟時，整顆硬碟及別顆隨身碟資料全都毀損，存在裡面的作品集資料全部消失。

李不滿再將筆電拿去送修，質疑是蘋果公司、經銷商在出廠檢查、檢修過程不確實，沒發現筆電的電供瑕疵，害他存了多年的資料一夕蒸發，包含電腦、硬碟等物在內，共造成46萬餘元損失，依消保法對蘋果、經銷商求償232萬餘元的懲罰性賠償金。

高雄地院審理時，蘋果公司否認電腦有電供異常瑕疵，蘋果稱李男硬碟損毀，是未依正常方法使用筆電所致，而且他們網站也有提醒消費者，要備分電腦內的檔案、資料，否則資料消失，公司不會負擔賠償責任。經銷商則稱，電腦檢測時都運作正常，並沒有檢測不確實狀況。

雄院法官根據經銷商檢修單資料，發現李首次送修，是以「開啟藍芽設定時會當機」為由，至於USB讀取等問題，送修單也僅填報type-c轉接器，與李男所指的電供異常瑕疵無關。

法官認為，李男電腦送檢時，經銷商人員使用其他轉接器測試，硬碟可正常讀取，但改使用李男type-c轉接器時，硬碟無法正常讀取，李男硬碟資料損毀，不排除是使用type-c轉接器所致，李自稱硬碟內存有作品集、軟體、檔案、資料庫，但未有證據證明硬碟檔案內容，全案審結，判經銷商、蘋果公司免賠。

李姓男子購入蘋果筆電，因硬碟資料毀損，認為是原廠有瑕疵，提告蘋果及經銷商求償232萬，法院審理後，認為是轉接器問題，判蘋果、經銷商免賠。蘋果筆電示意圖。記者張議晨/攝影
李姓男子購入蘋果筆電，因硬碟資料毀損，認為是原廠有瑕疵，提告蘋果及經銷商求償232萬，法院審理後，認為是轉接器問題，判蘋果、經銷商免賠。蘋果筆電示意圖。記者張議晨/攝影

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