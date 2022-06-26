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台南現役軍人大街上涉傷害母女 法官今晚裁准羈押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

安姓現役軍人酒醉後涉嫌腳踢國小5年級女童，連女童母親也打傷，台南地檢署檢察官偵訊後向台南地院聲請羈押，法官認為此案，安涉嫌2次傷害罪嫌，恣意傷害被害人兩人，嫌疑重大，且無視法紀，不尊重他人權益，於爛醉後公然於市街上，恃強凌弱，欺負幼子女，多次暴行，情緒控管不佳，極易對於他人造成傷害，有事實足認為有反覆實施同傷害犯罪之虞，今晚近10點裁准羈押。

安雖否認涉有成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、傷害罪嫌，但根據證人證述、監視器翻拍照片、醫院診斷證明書附卷可參，法官認為安涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條、刑法第277條第1項成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、刑法第277條第1項之傷害罪，嫌疑重大。

法官並認為，如命安具保、責付或限制住居等侵害較之手段，不足以確保追訴、審判或執行程序順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現危險，也無法預防同一犯罪發生，參酌安所涉傷害等罪嫌，危害社會治安，妨害社會安寧，被害人受害不小，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由私益、身心狀況及防禦權受限制程度，認有羈押之必要，但未禁見。

安姓現役軍人酒醉後涉嫌在大街上腳踢國小5年級學童，法官認為他有反覆實施之虞， 今晚近10點裁准羈押。圖／讀者提供
安姓現役軍人酒醉後涉嫌在大街上腳踢國小5年級學童，法官認為他有反覆實施之虞， 今晚近10點裁准羈押。圖／讀者提供
安姓現役軍人酒醉後涉嫌在大街上腳踢國小5年級學童，法官認為他有反覆實施之虞， 今晚近10點裁准羈押。記者黃宣翰／翻攝
安姓現役軍人酒醉後涉嫌在大街上腳踢國小5年級學童，法官認為他有反覆實施之虞， 今晚近10點裁准羈押。記者黃宣翰／翻攝

傷害罪 台南 軍人

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