台南現役軍人大街上涉傷害母女 法官今晚裁准羈押

安姓現役軍人酒醉後涉嫌腳踢國小5年級女童，連女童母親也打傷，台南地檢署檢察官偵訊後向台南地院聲請羈押，法官認為此案，安涉嫌2次傷害罪嫌，恣意傷害被害人兩人，嫌疑重大，且無視法紀，不尊重他人權益，於爛醉後公然於市街上，恃強凌弱，欺負幼子女，多次暴行，情緒控管不佳，極易對於他人造成傷害，有事實足認為有反覆實施同傷害犯罪之虞，今晚近10點裁准羈押。

安雖否認涉有成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、傷害罪嫌，但根據證人證述、監視器翻拍照片、醫院診斷證明書附卷可參，法官認為安涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條、刑法第277條第1項成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、刑法第277條第1項之傷害罪，嫌疑重大。