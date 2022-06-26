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妙齡女被叫「大嬸」理智斷線 單挑壯男揮拳、扯頭髮
台中市林姓女子在去年底前往秀泰影城看電影，期間因「踢椅子」與同場賴姓男子有糾紛，散場時林女在電梯前與賴理論，未料賴一句「大嬸」讓林女理智斷線，當場拉扯賴頭髮、出拳攻擊，辱罵「臭俗辣」，造成賴男受傷，一審依傷害，判刑2月，得易科。
判決指出，待業中的林姓女子在去年11月7日，前往秀泰影城文心店看電影，觀影時與同場另名賴姓男子因「踢椅子」而有糾紛，電影散場後，雙方在電梯前狹路相逢、出言理論，過程中賴男不斷以「大嬸」稱呼林女，引來林女不滿，當場拉扯賴的頭髮，還出拳攻擊，辱罵「臭俗辣」、「嘴巴這麼賤啊」。
賴男通知警方到場，提告傷害、公然侮辱，林女在警詢時，僅承認有出拳，但否認有打到賴男，也稱賴男頭部的鈍傷，不是她所為，也承認辱罵賴男相關言詞，辯稱是因為情緒容易失控。
法官勘驗現場監視器影片、被害人證詞、醫院診斷紀錄後，認定林女涉犯傷害、公然侮辱罪，從重以傷害罪論處，依法判刑2月，得易科6萬元，可上訴。
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