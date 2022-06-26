快訊

南美館展品殭屍被推倒？ 館方震驚急聲明：保留追訴假訊息

影片曝光！俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力勤賣過期肉罰千萬僅24萬合法 中市衛生局：重新處分

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿／台中即時報導

力勤農產公司在5年前遭離職司機踢爆，涉嫌改標販售過期肉品，遭衛生局裁罰1032萬元，不過力勤農產向法院提起行政訴訟，台中高等行政法院認定，市府認定開罰的8個違法行為中，有6個罰款處分有重複評價、混淆不同違規評價態樣，僅認定其中24萬元罰款適法，衛生局表示，將重新處分。

台中市衛生局食品藥物安全處表示，尊重法院判決，但針對法院撤銷有關販售逾期食品的行政裁罰計算方式，將審視後重新作適法性處分。

衛生局食藥處說，為嚴守食品安全，市府從2017年迄今，仍對力勤公司持續不定期稽查，包含產品有效日期、標示及流向申報資料查核共計 33 次；每月也針對公司申報資料予以核對，如有不法將依規嚴懲，絕不寬待。

力勤農產公司在2017年4月間遭離職司機爆料，涉嫌將過期肉品改標後販售到下游，市府衛生局在同年4月27日前往稽查，當場查獲遭割除改標效期的冷凍豬腸、雞腿、去骨豬肉等問題商品，封存1.5萬餘公斤。

台中市衛生局根據力勤農產的8個違法行為，依照違反食安法的裁罰基準，依A（違規次數）、B（資力加權）、 C（工廠非法性加權）、D（違規行為故意性加權）、E（違規樣態加權）、F（違規品影響性加權）、G（其他裁量參考加權），加權後計算後，裁罰力勤農產1032萬元。

力勤農產不服提出訴願遭駁回，經上訴到最高行政法院後，在2020年認定，衛生局的裁罰有不適用裁罰基準的情事，有違法裁量加權事實G部分，撤銷衛生局處分，衛生局改罰432萬元，力勤再上訴，台中高等行政法院認定，罰款僅24萬元適法，其餘罰款有重複、混淆不同違規評價態樣的情況，撤銷處分，仍可上訴。

力勤農產在5年前涉嫌販售過期肉品，遭台中市衛生局開罰1032萬元，台中高等行政法院認定僅24萬元合法，其餘處分遭撤銷。圖／台中市衛生局提供
力勤農產在5年前涉嫌販售過期肉品，遭台中市衛生局開罰1032萬元，台中高等行政法院認定僅24萬元合法，其餘處分遭撤銷。圖／台中市衛生局提供

衛生局 台中市

延伸閱讀

力勤涉賣過期肉遭罰1032萬 爭訟5年法院只認罰24萬適法

台電同意中市黎明路三段電線桿地下化 530公尺花2500萬

中市658公車副線7月1日通車 方便大安偏鄉民眾往返市區

主管批「預告期太短」不讓離職 網得知年資後勸她「這樣做」

相關新聞

妙齡女被叫「大嬸」理智斷線 單挑壯男揮拳、扯頭髮

台中市林姓女子在去年底前往秀泰影城看電影，期間因「踢椅子」與同場賴姓男子有糾紛，散場時林女在電梯前與賴理論，未料賴一句「...

力勤賣過期肉罰千萬僅24萬合法 中市衛生局：重新處分

力勤農產公司在5年前遭離職司機踢爆，涉嫌改標販售過期肉品，遭衛生局裁罰1032萬元，不過力勤農產向法院提起行政訴訟，台中...

4度酒駕檢方不准易科 他搬老母求情法院命檢重做處分

為嚴懲酒駕犯，法務部下令各地檢署嚴審酒駕累犯不准易科罰金。高雄謝姓男子4度酒駕被逮，高雄地檢署不准他易科罰金，直接送入監...

台南酒醉男子馬路暴踢11歲女童 警民合作制伏法辦

台南市南區文南路與建南路口，今天清晨8點多發生28歲安姓男子，在路口看見11歲陳姓女童騎乘腳踏車停等紅燈，因酒醉失控涉嫌...

假電商稱設定錯誤 騙買家帳戶、信用卡綁電子支付盜轉

詐騙集團假冒電商致電買家謊稱設定錯誤，以取消設定誘騙操作ATM、網路銀行轉帳；近半年出現要求提供銀行帳號或信用卡資料，再...

影／高雄婦遭假檢騙倒 捧46萬面交車手落網錢早被轉走

高雄市一名林姓婦人接到假檢警電話，對方聲稱她帳戶有不明款項，涉及刑案，要求她將錢領出，日後再發還；林婦信以為真，捧46萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。