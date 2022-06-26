力勤賣過期肉罰千萬僅24萬合法 中市衛生局：重新處分

力勤農產公司在5年前遭離職司機踢爆，涉嫌改標販售過期肉品，遭衛生局裁罰1032萬元，不過力勤農產向法院提起行政訴訟，台中高等行政法院認定，市府認定開罰的8個違法行為中，有6個罰款處分有重複評價、混淆不同違規評價態樣，僅認定其中24萬元罰款適法，衛生局表示，將重新處分。

台中市衛生局食品藥物安全處表示，尊重法院判決，但針對法院撤銷有關販售逾期食品的行政裁罰計算方式，將審視後重新作適法性處分。

衛生局食藥處說，為嚴守食品安全，市府從2017年迄今，仍對力勤公司持續不定期稽查，包含產品有效日期、標示及流向申報資料查核共計 33 次；每月也針對公司申報資料予以核對，如有不法將依規嚴懲，絕不寬待。

力勤農產公司在2017年4月間遭離職司機爆料，涉嫌將過期肉品改標後販售到下游，市府衛生局在同年4月27日前往稽查，當場查獲遭割除改標效期的冷凍豬腸、雞腿、去骨豬肉等問題商品，封存1.5萬餘公斤。

台中市衛生局根據力勤農產的8個違法行為，依照違反食安法的裁罰基準，依A（違規次數）、B（資力加權）、 C（工廠非法性加權）、D（違規行為故意性加權）、E（違規樣態加權）、F（違規品影響性加權）、G（其他裁量參考加權），加權後計算後，裁罰力勤農產1032萬元。