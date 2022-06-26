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4度酒駕檢方不准易科 他搬老母求情法院命檢重做處分

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

為嚴懲酒駕犯，法務部下令各地檢署嚴審酒駕累犯不准易科罰金。高雄謝姓男子4度酒駕被逮，高雄地檢署不准他易科罰金，直接送入監獄執行，謝男搬出75歲老母求情，認為他若入監，無法照顧老母，向法院提聲明異議，高雄地院審理後，發現檢方未給謝男陳述機會，欠缺對謝男的保障，撤銷雄檢執行命令，由檢方另做其他處分。

謝姓男子去年11月23日中午喝完保力達藥酒上路，因騎車未戴安全帽被警方攔停，酒測值高達每公升0.56毫克，被依公共危險罪送辦，檢方調查後，發現謝男先前就有酒駕被攔紀錄，卻第4度酒後「無照」上路，依公共危險罪將他起訴，雄院審理後，判刑5月，得易科罰金，另併科罰金1萬元。

執行檢察官認為謝4度酒駕，且這次判刑酒測值高達每公升0.56毫克，認為若不入監，難收矯正之效，因此直接在審查意見勾選「擬不准予易科罰金」，不准他易科罰金，要求他今年5月17日就要入監執行，如果不服，執行日前3天可以向承辦檢察官股陳述意見。

謝男事後搬出他家中75歲老母求情，他和母親同住，若入監，無法照顧老母，希望可以給他新的處罰條件，但陳述意見時，檢方僅批示「駁回聲請」，謝入監後，另提聲明異議，尋求其他易刑處分機會。

高雄地院審理時，法官發現檢方執行時，就在審核階段逕行決定不准謝男易科罰金，隨後寄執行傳票給謝男，通知謝於今年5月17日報到，傳票直接載明不准謝男易科罰金，否定謝其實可受易刑處分的利益。

法官認為，檢方以「難收矯正之效」、「難以維持法秩序」等要件，否定謝的易刑處分，卻未事先給謝男陳述意見機會，並審酌他的家庭狀況後再做裁量，反而直接不准他易科罰金，甚至在謝發監前陳述意見，檢方也僅批示「駁回聲請」，未見審核謝男意見的理由。

法官最後認定檢方指揮命令有瑕疵，因此撤銷檢方不准謝男易科罰金的執行命令，交由檢方另做妥適處分。可抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄謝姓男子4度酒駕被逮，高雄地檢署不准他易科罰金，但法院認為檢方沒給謝男陳述機會，撤銷原處分，由檢方另做妥適處分。記者張議晨／攝影
高雄謝姓男子4度酒駕被逮，高雄地檢署不准他易科罰金，但法院認為檢方沒給謝男陳述機會，撤銷原處分，由檢方另做妥適處分。記者張議晨／攝影

酒駕 檢察官 酒測

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