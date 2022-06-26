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分居1年半妻卻「先兆性流產」醫師夫看病歷揪妻出軌
王姓醫師娘和楊姓丈夫分居1年半，但楊男發現兩人久未有性生活，王女卻因「先兆性流產」就醫服藥，楊男察覺妻子出軌導致懷孕，兩人不僅離婚獲法院判決確定，楊男另告王女求償100萬元，高雄地院審理後，認定王女侵害楊的配偶權，判賠35萬元。可上訴。
判決指出，楊男和王女2014年結婚，但婚後約兩年，夫妻倆就因故分居，再未發生性行為；但兩人分居約1年半後，楊男發現妻子出軌，向法院訴請離婚。
離婚官司進行時，楊男向法院請求調閱妻子病歷，申請閱卷時，意外在妻子病歷中發現「先兆性流產」，且在2019年9月、10月間，王女服用藥物引產，身為醫師的楊男，看完病歷察覺有異，懷疑他與王女尚未離婚，妻子就出軌小王導致懷孕。
關鍵病歷成兩人離婚官司攻防焦點，高雄少家法院、高雄高分院審理後，判兩人准離，兩人6年的婚姻畫下句點，王女還要另賠償30萬元給楊男。
離婚官司勝訴後，楊男認為妻子在還未離婚時出軌，另提民事求償100萬元。王女否認有和其他人發生性行為導致懷孕，且之前離婚時，她已經賠償楊男30萬元，造成的損害已經填補，不應該要求她再賠償。
高雄地方法院審理時，法官根據兩人離婚官司的內容，認為楊男、王女經判決離婚確定，是因為王女出軌所致，因此認定王在2018年8月間，確實有與其他人發生性行為導致懷孕。
法官認為，雖然兩人離婚官司結束後，法官判王女應賠30萬元給楊男，但民法第1056條第2項規定，是指判決離婚無過失一方，可向有過失一方請求精神上損害賠償，因此與此次楊另提的民事求償無關，考量楊男年收入800萬元，王女年收130萬元後，判王應賠楊男35萬元。可上訴。
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