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影／越南母子違法藏台中市場賣肉 辯合法依親指紋露餡
移民署台中專勤隊近日接獲檢舉，北區傳統市場有移工非法工作，專勤隊與海巡署、勞工局等單位前往查緝，當場查獲越南籍張姓男子與其母非法在台工作，2年前已觀光名義入台後即未出境，專勤隊將依法函辦，除遣送越南母子出境外，也開罰收留二人的豬肉攤業者，最高可罰75萬元。
移民署台中專勤隊為杜絕失聯移工非法工作歪風，持續執行失聯移工查察勤務，近日接獲民眾檢舉，北區一處傳統市場的豬肉攤，有聘請非法停留台灣的越南籍失聯移工，專勤隊在前天與海巡署第三海巡隊、市府勞工局前往查緝，在一間豬肉攤查獲越南籍張姓男子（20歲）與其40歲母親。
越南籍母子起初面對專勤隊查緝時，辯稱二人是依親合法居留在台灣，專勤隊帶回駐地查證，按捺指紋後，確認二人時非法停留台灣，二人是在2020年2月、3月間，前後依觀光名義入台，但合法停留台灣時間僅16天，但二人都逾期未返國。
聘請二人的楊姓豬肉店攤商（58歲）向專勤隊承認，因該對越南母子在去年底時，拜託聘用，看到二人態度誠懇，為幫助二人，才承諾雇用。
台中專勤隊表示，越南籍母子逾期停留台灣，已違反入出國移民法規定，送相關處所收容後，將依法遣送出境，另外楊姓業者違反就業服務法規定，違法聘請逾期停留外籍人士，依法函送台中市勞工局裁處，依法可罰15萬至75萬元。
移民署強調，「保障合法、打擊非法」的決心與立場不變，將持續結合國安團隊推動各類專案查處，加強查處失聯移工及非法雇主、仲介，展現執法魄力，提供人民安居樂業的生活環境。
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