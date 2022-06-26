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外送員機車併排被檢舉 要警提「停逾3分」證據遭打臉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓外送員在去年4月間騎機車到西屯區早餐店領餐時，遭人檢舉並排停車，吃上2400元罰單，張不服主張，一張檢舉相片無法證明臨停已超過3分鐘，當時機車未熄火，前後臨停一分鐘即離開，聲請撤銷罰單，但一、二審都認定，張當時未在機車旁，非「可立即行駛」狀態，判罰確定。

判決指出，UberEats張姓外送員在去年4月11日上午9時許，騎機車前往西屯區至善路一家早午餐店取餐，但機車並排停車，遭民眾檢舉，第六警分局收到檢舉後，認定違規事實明確，依並排停車告發，台中市交通事件裁決處開罰2400元。

張姓外送員不服，向法院聲請撤銷罰單，主張當時沒有執行交通勤務的警察，或是其他依法執行交通稽查任務人員做驅趕動作，檢舉人不是執法人員，但警方卻只依照一張照片開罰，違反法條規定，另外當天機車沒有熄火，前後不到一分鐘即離場，屬於臨時停車，沒有影響交通，請警方提供臨停超過3分鐘證據。

法官都認定，根據檢舉相片，當時張姓外送員的機車前方有機車格，機車格內有機車，張機車停在慢車道上，與前方機車格內機車，呈現一前一後平行半停放，未見駕駛人在場，認定有並排停車的事實，告發、開罰沒有違誤。

法官指出，法規並無規定，開單舉發前，必須要先執行責令移車的程序，只有規定舉發機關在製單舉發後，應責令駕駛人將車疑置適當場所，也不影響違規行為的成立，張對於法令規定有誤解。

法官也說，根據檢舉相片，當時張的機車周邊無人，不屬於「保持立即行駛的狀態」，不符合臨時停車的規定，張主張臨停沒有超過3分鐘的辯詞不可採，駁回張訴請。

張上訴台中高等行政法院後，台中高分院仍維持一審認定，駁回張訴請，判罰確定。

台中市張姓外送員在去年間遭人檢舉併排停車，吃上罰單，台中高等行政法院判罰確定。本報資料照片
台中市張姓外送員在去年間遭人檢舉併排停車，吃上罰單，台中高等行政法院判罰確定。本報資料照片

外送員

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