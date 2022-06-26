西拉雅族釋憲案 憲法法庭6月28日言詞辯論

台南西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提行政訴訟，北高行更一審認為原民法有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭將於6月28日上午在司法院憲法法庭進行言詞辯論，並開放旁聽。

原住民身分法第2條第2款規定「平地原住民：台灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案者。」

包括總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員萬淑娟等西拉雅族人與直系血親尊親屬在日據時期設籍於台南縣，當時戶口調查簿等文件種族欄註記為「熟」、「平」。台南縣政府（改制前）於民國98年間頒布作業要點，受理平地原住民登記。

不過，行政院原住民族委員會函文表示，原民法第2條所稱原住民，僅限台灣省政府於45、46、48、52年間申請登記有案者，若於政府准予登記期間，未向戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所申請登記為平地原住民，即不得依原民法規定申請取得原住民身分。

原民會認為，台南縣有關平地原住民登記作業要點牴觸原民會函文對原民法的解釋令，當然無效。萬淑娟等人不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院判決萬淑娟等人敗訴，最高行政法院撤銷發回，北高行更一審認為有違憲之虞，聲請釋憲。

憲法訴訟法於今年1月4日施行後，案件改由憲法法庭審理。憲法法庭定於6月28日上午9時於憲法法庭進行言詞辯論，邀請聲請人北高行第三庭、關係機關原住民委員會、關係人萬淑娟等人、鑑定機關、專家學者等到庭陳述。屆時將開放旁聽，並同步網路直播。