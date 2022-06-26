快訊

死守老公身份！張娜拉今出嫁祭「四大禁令」嚴控賓客

羅訴韋德案被推翻 她墮胎、她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

預防癌症、心血管疾病？最新研究：β-胡蘿蔔素、維他命E有害、綜合維他命無益

西拉雅族釋憲案 憲法法庭6月28日言詞辯論

中央社／ 台北26日電

台南西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提行政訴訟，北高行更一審認為原民法有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭將於6月28日上午在司法院憲法法庭進行言詞辯論，並開放旁聽。

原住民身分法第2條第2款規定「平地原住民：台灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案者。」

包括總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員萬淑娟等西拉雅族人與直系血親尊親屬在日據時期設籍於台南縣，當時戶口調查簿等文件種族欄註記為「熟」、「平」。台南縣政府（改制前）於民國98年間頒布作業要點，受理平地原住民登記。

不過，行政院原住民族委員會函文表示，原民法第2條所稱原住民，僅限台灣省政府於45、46、48、52年間申請登記有案者，若於政府准予登記期間，未向戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所申請登記為平地原住民，即不得依原民法規定申請取得原住民身分。

原民會認為，台南縣有關平地原住民登記作業要點牴觸原民會函文對原民法的解釋令，當然無效。萬淑娟等人不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院判決萬淑娟等人敗訴，最高行政法院撤銷發回，北高行更一審認為有違憲之虞，聲請釋憲。

憲法訴訟法於今年1月4日施行後，案件改由憲法法庭審理。憲法法庭定於6月28日上午9時於憲法法庭進行言詞辯論，邀請聲請人北高行第三庭、關係機關原住民委員會、關係人萬淑娟等人、鑑定機關、專家學者等到庭陳述。屆時將開放旁聽，並同步網路直播。

延伸閱讀

墮胎憲法保障遭推翻 美各地民眾連續第2天示威

竹縣鼓勵原民青年創業 「樂舞竹夢 文創原漾」成果發表

美墮胎憲法不再！示威遊行遍地開花「還我墮胎權」

美國倒退150年 拜登批最高法院決定是「悲劇錯誤」

相關新聞

高雄「頭文字D」轎跑失控撞進騎樓 刷9輛機車嫩妹斷牙

高雄市左營區今天凌晨發生一起車禍意外，一名黃姓男子駕駛和電影「頭文字Ｄ」主角拓海同款的Toyota 86轎跑車搭載女性友...

外送員機車併排被檢舉 要警提「停逾3分」證據遭打臉

台中市張姓外送員在去年4月間騎機車到西屯區早餐店領餐時，遭人檢舉並排停車，吃上2400元罰單，張不服主張，一張檢舉相片無...

力勤涉賣過期肉遭罰1032萬 爭訟5年法院只認罰24萬適法

台中市力勤農產在5年前遭司機爆料販售過期肉品，市府、檢警介入，衛生局依違反食安法，根據8個違規行為，開罰1032萬元，力...

喝2罐啤酒出門買早餐超標近5倍 高雄男傻眼再酒駕被逮

高雄葉姓男子酒後騎機車出門，被警方攔下後酒測值高達每公升1.16毫克，蔡看到數值超標近5倍，直呼「太誇張了」，但警方追問...

替女友出氣 男大生持球棒衝超商對男店員叫囂 判罰3千

20歲陳姓男大學生不滿台南市某超商陳姓員工和他女友有工作糾紛，持球棒到超商對人叫囂，雖辯稱攜帶球棒是為防身用，但法官不採...

超線被檢舉吃罰900元 車主反控瀆職、造假要國賠下場曝

台中市徐姓男子在4年前騎機車行經西屯區時，因機車超越停止線，遭人檢舉，警方依法告發後開罰900元，徐不服以照片模糊不清、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。