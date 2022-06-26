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力勤涉賣過期肉遭罰1032萬 爭訟5年法院只認罰24萬適法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市力勤農產在5年前遭司機爆料販售過期肉品，市府、檢警介入，衛生局依違反食安法，根據8個違規行為，開罰1032萬元，力勤上訴最高行政法院後，撤銷處分，衛生局改罰432萬元，力勤再上訴，法官認定，罰款僅24萬元適法，其餘罰款有重複、混淆評價倍數情況，撤銷處分。

判決指出，力勤農產公司在2017年4月間遭離職司機爆料，涉嫌將過期肉品改標後販售到下游，市府衛生局在同年4月27日前往稽查，當場查獲遭割除改標效期的冷凍豬腸、雞腿、去骨豬肉等問題商品，封存1.5萬餘公斤。

台中市衛生局根據力勤農產的8個違法行為，依照違反食安法的裁罰基準，依A（違規次數）、B（資力加權）、 C（工廠非法性加權）、D（違規行為故意性加權）、E（違規樣態加權）、F（違規品影響性加權）、G（其他裁量參考加權），加權後計算後，裁罰力勤農產1032萬元。

力勤農產不服提出訴願遭駁回，經上訴到最高行政法院後，在2020年認定，衛生局的裁罰有不適用裁罰基準的情事，有違法裁量加權事實G部分，撤銷衛生局處分。

台中市衛生局在同年11月再做出新的行政裁罰，根據力勤農產的8個違法行為（下稱處分1至8），開罰432萬元，力勤農產仍不服，提出訴願遭駁回，向台中高分院提起行政訴訟。

台中高分院審理後認為，力勤農產遭衛生局開罰的違法事實有8個，其中處分1、2依法加權後，各罰款12萬元，總計24萬元，並無違誤，力勤農產僅對2處分有逾越裁處權時效有爭執，但兩處分並無逾越裁處時效，駁回訴請。

法官指出，處分3至8部分，衛生局根據研究報告，認為力勤農產的過期肉品，雖然處於凍藏狀態，但許多酵素仍具活性，肉品會分解、敗壞產生危害物質，加上過期肉品非賣給特定族群，而是老弱婦孺、一般消費者都有可能食用，升高健康受損可能性，因此在加權事實G評價。

法官認為，不論是販售逾期食品，抑或是變質、腐敗食品，都在裁罰基準的加權事項E有規定，衛生局以逾期天數多、食品變質腐敗可能性升高，而在加權事實G中評價，已產生混淆不同違規態樣評價的情況。

另外，中市衛生局針對處分3至8中，有認定力勤農產在短期有多次違規販售行為，已在個別處分中有認定，但另外又在加權事實G中評價，計入裁罰倍數，也有重複評價的狀況。

法官認為，除了處分1、2裁罰24萬元有理由外，其餘3至8的處分，有違法事實，予以撤銷，仍可上訴。

力勤農產在2017年間遭踢爆涉嫌改標販售過期肉品，台中市衛生局前往稽查，封存1.5萬餘公斤肉品，開罰1032萬元。圖／台中市衛生局提供
力勤農產在2017年間遭踢爆涉嫌改標販售過期肉品，台中市衛生局前往稽查，封存1.5萬餘公斤肉品，開罰1032萬元。圖／台中市衛生局提供
力勤農產在2017年間遭踢爆涉嫌改標販售過期肉品，台中市衛生局前往稽查，封存1.5萬餘公斤肉品，開罰1032萬元。圖／台中市衛生局提供
力勤農產在2017年間遭踢爆涉嫌改標販售過期肉品，台中市衛生局前往稽查，封存1.5萬餘公斤肉品，開罰1032萬元。圖／台中市衛生局提供

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