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喝2罐啤酒出門買早餐超標近5倍 高雄男傻眼再酒駕被逮
高雄葉姓男子酒後騎機車出門，被警方攔下後酒測值高達每公升1.16毫克，蔡看到數值超標近5倍，直呼「太誇張了」，但警方追問後，他才坦承昨晚喝了一瓶高粱酒後，今早又灌了兩罐啤酒，警方詢問後，依公共危險罪送辦。
鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員陳乃榕，前天上午10點半巡經旗津區中洲一路，發現葉姓男子安全帽未扣帽帶，攔停後，發現葉男渾身酒氣，經實施酒測，葉姓騎士酒測值竟高達1.16，遠遠超過0.25的法定標準值。
葉男見酒測數值超標，直呼「太誇張了」、「出來買個早餐而已」，後來經員警追問，他才坦承出門前喝了兩罐啤酒，「但數值怎麼會這麼高？」
後來兩名員警再追問，他才坦承昨晚喝了一瓶高粱酒，原以為家門到早餐店不過200公尺，應該沒問題，怎知會因為帽帶沒扣，被警方攔下，酒測值還破表。
警方調查，葉男去年曾因酒駕遭警方送辦，這次又觸犯公共危險罪，一年被攔兩次，依照今年新上路的酒駕法規，酒駕違規累犯者若10年內再犯，得公告其姓名、照片及違規事實。葉男這次吃上公共危險罪，未來姓名也將依法公告。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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