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替女友出氣 男大生持球棒衝超商對男店員叫囂 判罰3千
20歲陳姓男大學生不滿台南市某超商陳姓員工和他女友有工作糾紛，持球棒到超商對人叫囂，雖辯稱攜帶球棒是為防身用，但法官不採信他的供詞，依違反社會秩序維護法，裁罰3千元。案可抗告。
陳姓男大生今年6月5日晚上10點多，在台南市北區某超商，攜帶球棒1支，與陳姓男店員爭吵，滋擾店家營運，被警方以無正當理由攜帶具有殺傷力器械，有違反社會秩序維護法行為，移送法院審理。
法官經查，陳姓男大生因女友曾向他表示，與超商陳姓男同事有工作糾紛。陳姓男大生偕王姓友人到超商與陳姓店員理論，到場後即以球棒指向陳姓店員叫囂，陳姓店員表示已經報警，陳姓男大生才將球棒交予王轉交陳姓店員保管，並等候警察到場。
法官並依扣案筆錄及扣案物照片顯示，陳姓男大生攜帶球棒長達21公分，足對人生命、身體、安全構成威脅，自屬社會秩序維護法第63條第1項第1款，具有殺傷力器械。陳姓男大生雖辯稱攜帶球棒是為防身用，然從其一開始即持球棒指向陳姓店員叫囂可知，攜帶球棒真意在於以恫嚇對方，難謂正當理由。
法官審酌，陳年僅20歲，警詢時自述現為大學學生，加上此案違章行為、對社會秩序造成危害、犯後態度等一切情狀，裁罰3千元，期許他能切實悔改，勿再有違序行為。
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