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超線被檢舉吃罰900元 車主反控瀆職、造假要國賠下場曝
台中市徐姓男子在4年前騎機車行經西屯區時，因機車超越停止線，遭人檢舉，警方依法告發後開罰900元，徐不服以照片模糊不清、車牌疑為檢舉人修圖、警方與裁決處瀆職未查證，也未通知說明等理由，聲請撤銷罰單、國賠6萬元。一、二審勘驗影像後，認事證明確，判罰確定。
判決指出，徐姓男子在2018年4月間騎機車行經西屯區國安一路、玉門路時，遭人以行車記錄器檢舉，停等紅燈時超越停止線，警方檢視檢舉影像後，認定違規事實明確，依法告發，函請台中市交通事件裁決處開罰900元，徐收到罰單後不服，向法院聲請撤銷罰單。
徐男主張，檢舉人的行車記錄器截圖模糊不清，無法證明他有停等紅燈超過停止線的違規行為，警員沒有通知他到場說明，查證檢舉事項是否屬實。另外，警方檢舉違規地點有誤，當時他是遵守交通法規，行經行人穿越道時，減速慢行，禮讓行人通過，警方、裁決處有過失，聲請國賠6萬元。
一審勘驗影片，認定徐男違規事證明確，徐主張自己沒有違規、舉發截圖模糊不清的狀況，並非事實，警方告發、裁決處開罰依法有據，駁回徐男訴請。
徐男不服，以行車記錄器的截圖是遭修圖，另外檢舉人行車記錄器，有無經過經濟部商品檢驗局、國家通訊傳播委員會的檢驗，時間是否與台北國際標準符合，而且當時他的機車是停在停車場，沒有出現在該檢舉的路口，再提上訴。
二審認為，二審為法律審，徐男不得在上訴審提出新的事實與證據，作為上訴理由，而徐男主張的記錄器是否經過相關單位檢驗核可，機車有無停放在玉門路某停車場，徐男都沒有在一審時提出或主張，無庸審酌，認定原審決無違背法令，判罰確定。
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