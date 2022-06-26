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高雄「頭文字D」轎跑失控撞進騎樓 刷9輛機車嫩妹斷牙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區今天凌晨發生一起車禍意外，一名黃姓男子駕駛和電影「頭文字Ｄ」主角拓海同款的Toyota 86轎跑車搭載女性友人，失控撞進大樓騎樓，當場刷倒9輛機車，還撞傷2名聊天的女子，其中一女牙齒斷裂；黃男經警方酒測未酒駕，詳細車禍原因由警方調查。

警方指出，該起車禍發生在今天凌晨零時6分許，22歲的黃姓男子駕駛Toyota 86轎跑車搭載張姓女友人，由文慈路南往北行駛，左轉進入重愛路時，不明原因失控衝撞至大樓騎樓。

當時黃男車子就像保齡球般瞬間撞倒騎樓下一整排共9輛機車、1輛單車及加水站設備，又撞到在騎樓下聊天的2名均19歲的曾姓和江姓女子，導致曾女手腳多處擦挫傷、牙齒斷裂，另江女手腳則輕微擦傷。

黃男座車車頭毀損，黃和張姓女友人未受傷，警消獲報到場，將受傷的曾女送醫，幸無生命危險，警方對黃男施以酒測，黃男呼氣後酒測值零，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。

黃男駕駛Toyota 86轎跑車搭載女友人，不明原因失控衝撞至大樓騎樓，車卡在騎樓下。記者石秀華／翻攝
黃男駕駛Toyota 86轎跑車搭載女友人，不明原因失控衝撞至大樓騎樓，車卡在騎樓下。記者石秀華／翻攝
黃姓男子駕駛和電影「頭文字Ｄ」主角拓海同款的Toyota 86轎跑車搭載女性友人，失控撞進大樓騎樓，刷倒9輛機車，造成在騎樓下聊天的2女受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子駕駛和電影「頭文字Ｄ」主角拓海同款的Toyota 86轎跑車搭載女性友人，失控撞進大樓騎樓，刷倒9輛機車，造成在騎樓下聊天的2女受傷。記者石秀華／翻攝
黃男座車車頭毀損，黃和張姓女友人下車，2人均未受傷。記者石秀華／翻攝
黃男座車車頭毀損，黃和張姓女友人下車，2人均未受傷。記者石秀華／翻攝
黃男車子就像保齡球般先撞倒騎樓下一整排共9輛機車、1輛單車及加水站設備。記者石秀華／翻攝
黃男車子就像保齡球般先撞倒騎樓下一整排共9輛機車、1輛單車及加水站設備。記者石秀華／翻攝
黃男駕駛Toyota 86轎跑車，不明原因失控衝撞至左營區一處大樓騎樓，車卡在騎樓下。記者石秀華／翻攝
黃男駕駛Toyota 86轎跑車，不明原因失控衝撞至左營區一處大樓騎樓，車卡在騎樓下。記者石秀華／翻攝

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