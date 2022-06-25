梧濟工業自主監外作業獲肯定 蔡清祥拜訪表謝意

法務部指出，台中梧濟工業提供受刑人自主監外作業機會，法務部長蔡清祥今天親自登門拜訪，表示受刑人自主監外作業可協助受刑人出監後順利復歸社會，感謝梧濟工業的貢獻。

法務部發布新聞稿表示，自主監外作業是讓在監表現優良且即將出監的受刑人，白天前往民間企業工作及學習技能，傍晚安返監禁處所，讓受刑人培養自動自發的工作態度，以及自律自持的生活紀律。

新聞稿指出，位在台中工業區的梧濟工業股份有限公司為專業金屬材料供應商，自民國107年1月起與矯正署台中監獄合作，曾獲頒自主監外作業優良廠商。

法務部表示，目前有24名受刑人至梧濟工業工作，此公司也定期舉辦天車、吊車訓練，協助受刑人受訓後取得證照，成效斐然。

蔡清祥今天上午在台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長張清雲、台中地檢署檢察長郭永發等人陪同下，前往梧濟工業表達肯定及感謝之意，與梧濟工業負責人張和明互動熱絡。

蔡清祥致詞指出，法務部積極推動受刑人自主監外作業，但需要優良企業協助，梧濟工業多年持續提供收容人自主監外作業、技訓及更生人就業等方面協助，對獄政教化貢獻良多。

張和明表示，自主監外作業是政府的良善政策，一方面在傳統產業缺工時可提供穩定人力，一方面業界也能藉此善盡企業責任；梧濟工業除持續配合自主監外作業，也將進一步提供認真努力的受刑人出監後留任公司就業機會，創造雙贏局面。