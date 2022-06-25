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高雄市第六波酒駕累犯上架 其中1人3度酒駕
今年3月31日酒駕新法上路，從4月28日起，高雄市交通局已經公布六波酒駕累犯名字與照片。市府交通局指出，最新這波共4人，分別為唐正祥、許榕淵、蔡文貴、吳良仁，全是4月份查獲酒駕違規者，其中一人在10年內已經第3次酒駕。
酒駕新法111年3月31日上路，依新法規定，屢次酒駕違規的再犯者，自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，公告其姓名、照片及違規事實，高雄市自111年4月28日起在網站上公告。
交通局在網站設酒駕專區，分別在4月28日、5月5日、5月13日、5月19日、5月26日及6月24日公告周知。昨天公告4人，分別為大樹區唐正祥、路竹區許榕淵、旗津區蔡文貴、仁武區吳良仁，其中蔡文貴無照，吳良仁10年內3度酒駕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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