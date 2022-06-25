當庭大喊「來看恐龍法官」 囂張男子判刑出爐

劉姓男子2018年為終止結清帳戶案件到桃園地院出庭，因不滿承審法官對其過往案件的判決結果，竟對庭外民眾大喊「來看恐龍法官」，還朝法官潑水。他雖稱舉動是為了遭受不公而反抗，但說法未被採信，最後被桃園地院依侮辱公務員罪判刑2月，得以科罰金。可上訴。

判決指出，2018年7月9日下午3時許，劉男在終止結清銀行帳戶事件的言詞辯論程序上，因不滿承審法官對其過往案件做出的判決結果，當庭大喊「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」、「那個位子是包青天坐的，你有什麼資格坐」、「你有沒有讓你父母羞辱」、「你走路小心點，就不要被車撞」等語，並持水瓶朝承審法官潑水（公然侮辱部分未據告訴），因此被控恐嚇、妨害公務等罪。

法院審理恐嚇案時，劉男矢口否認，堅稱承審法官審理程序有問題，害他權益受損，自己是為了防衛自身權益而反抗，而且水也沒潑到法官，不應受罰。

劉男還稱承審法官就恐嚇案有諸多不實證述，而檢察官跟法官也是同學，無法確定法官有無串通檢察官陷害。但法院認為，證人所述內容是否實在，是證據力高低問題，無關是否具證據能力，而承審法官與檢察官串連說法也純屬個人臆測、因此未採信其說法。

法院調查，被潑水的法官在檢方偵訊時表示「劉男一直叫旁聽席及法庭外的人進來看恐龍法官，結果外面的人有進來看，當下讓我覺得有點丟臉，好像我做錯什麼事情」，認定劉男行為已構成公然侮辱。

法院指出，劉男縱使對判決結果不符，也不能做出不法行為，否則任何人受到不利於己的判決時，執此理由不接受結果，甚至主張正當防衛，將使法治國家淪為空談。

法院認為，劉男行為不但危害國家公權力威信，也對於公務員依法執行職務尊嚴造成相當程度負面影響，甚至其犯後否認，因此量處其刑。