中校騎南投百K挑戰賽遭撞癱 求償600萬國賠被駁回

董姓中校參加「2017南投自行車百K挑戰賽」過路口遭車撞成癱瘓，他控訴交管人員提早撤哨有過失，對主辦單位南投市公所提告國賠求償600萬元；法院一、二審都認為，董非在「領先集團」選手中，應遵守號誌他卻闖紅燈才遭撞，認定公所人員無疏失，駁回其訴，可上訴。

董男主張，他2017年10月21日參加南投縣南投市公所舉辦自行車挑戰賽，騎經彰化縣大彰路、員草路被吳姓男子開車撞上，他重摔傷及頸椎最終癱瘓，而依活動簡章路線全程交管，紅綠燈路口由交管人員指示，但南投市公所交管人員卻提早撤哨，怠於職務才導致車禍。

董還說，他當時原任中校並已於國防大學受訓，結訓後就可晉升上校，但事故至今病況沒好轉，依醫療、看護及提早退伍損失、精神撫慰金等，一共向南投市公所求償600萬元。

南投市公所抗辯稱，彰化縣警局就活動交管是採協助彈性操控號誌以利「領先集團」通行，其餘採休閒式常態行進，事發路口是採正常號誌協助交管，簡章也明確要求選手遵守交通規則，所以領先集團通過後，剩下採休閒常態行進，原則交通號誌恢復自動，選手仍須依號誌。

公所說，董男非在領先集團中，路口前100公尺就能看見紅燈，他卻闖紅燈才煞車不及遭撞，交管人員並無過失，主張駁回。

南投地院一審認為，活動簡章、交通維持計畫都載明，全程採交通管制，盡量以選手為優先，仍需遵守交管、交通規則，董也有簽立切結書，警方交維計畫也以領先集團控制號誌，其餘採休閒行進依燈號行駛，董非領先集團，又闖紅燈才遭撞，難認和公所有因果關係，予以駁回。