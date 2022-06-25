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趁公差盜用管理員電話 桃園敦品中學5學生起訴
法務部敦品中學5名收入學生，前年底利用公差勤務機會，摸進管理員寢室盜打行動電話給親友，後來食髓知味，多次再犯，直到去年2月，管理員發現電話費異常，調閱通聯才察覺有異；桃園地檢署偵辦此案，最後依違反電信法起訴5人。
起訴指出，謝姓、黃姓、劉姓、王姓和葉姓5名收容學生，前年12月發現魏姓管理員將手機放在管理員寢室，且沒設密碼，於是利用公差機會摸進寢室，打電話跟親友聊天，直至去年2月為止，總共盜用109次。魏男發現前年12月到去年2月電話費異常增加，調閱通聯及學校監視器畫面後，確認5名學生犯行。
偵訊時，5人坦承犯行，檢方最後認定他們涉犯盜用他人電信設備通信罪，雖然盜用次數多，但犯案時間密集，且未侵害同一法益，最後各起訴一罪。
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