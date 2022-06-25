快訊

嚇死人！搭台鐵內急上廁所 打開門竟「血紅」一片

中職／驚！悍將戰績剛有起色 5人快篩陽性

史上最深沉船！沉海底6900米 美軍二戰英勇驅逐艦現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趁公差盜用管理員電話 桃園敦品中學5學生起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

法務部敦品中學5名收入學生，前年底利用公差勤務機會，摸進管理員寢室盜打行動電話給親友，後來食髓知味，多次再犯，直到去年2月，管理員發現電話費異常，調閱通聯才察覺有異；桃園地檢署偵辦此案，最後依違反電信法起訴5人。

起訴指出，謝姓、黃姓、劉姓、王姓和葉姓5名收容學生，前年12月發現魏姓管理員將手機放在管理員寢室，且沒設密碼，於是利用公差機會摸進寢室，打電話跟親友聊天，直至去年2月為止，總共盜用109次。魏男發現前年12月到去年2月電話費異常增加，調閱通聯及學校監視器畫面後，確認5名學生犯行。

偵訊時，5人坦承犯行，檢方最後認定他們涉犯盜用他人電信設備通信罪，雖然盜用次數多，但犯案時間密集，且未侵害同一法益，最後各起訴一罪。

桃園 監視器 法務部

延伸閱讀

桃園選戰三腳督！桃園市市長社群熱議人選帶你了解

吃滷肉飯遇桃園黑幫遭刺死 家屬悲：不敢讓他兒子知道

桃園南埔市民活動中心啟用 優質關懷據點和多功能空間

桃園27日、29日開設社區接種站 提供3種疫苗接種

相關新聞

蔡總統南巡男子陳抗獲國賠 警提再審遭駁判賠1.5萬

蔡英文總統2年多前南下屏東視察，一名何姓男子當街抗議反年改，遭警方強拉帶走，過程中因衝突受傷向警方提出國賠，屏東地方法院...

中校騎南投百K挑戰賽遭撞癱 求償600萬國賠被駁回

董姓中校參加「2017南投自行車百K挑戰賽」過路口遭車撞成癱瘓，他控訴交管人員提早撤哨有過失，對主辦單位南投市公所提告國...

趁公差盜用管理員電話 桃園敦品中學5學生起訴

法務部敦品中學5名收入學生，前年底利用公差勤務機會，摸進管理員寢室盜打行動電話給親友，後來食髓知味，多次再犯，直到去年2...

感情不睦 狠心夫持菜刀猛砍妻23刀 因這理由獲輕判

新北市高姓男子與妻子因感情不睦起糾紛，今年3月當著兒子面前，持刀朝妻子狠砍23刀，在混身是血妻子哀求下才叫救護車送醫，住...

台中男酒駕撞死女騎士 拿250萬和解上訴改判5年

台中楊姓男子酒駕還在速限50公里路段，以時速近80公里超速闖越閃黃燈路口，直接撞飛經過的鄭姓女騎士，害她頭部重創、骨折慘...

大型車超載逾50噸開罰26萬創紀錄 苗栗警持續大執法

苗栗縣警局針對大型車輛超載、超速等違規行為展開大執法，半個月來開出6張違規單，罰鍰總金額高達20萬元，其中2件違規超載，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。