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感情不睦 狠心夫持菜刀猛砍妻23刀 因這理由獲輕判
新北市高姓男子與妻子因感情不睦起糾紛，今年3月當著兒子面前，持刀朝妻子狠砍23刀，在混身是血妻子哀求下才叫救護車送醫，住院6天才撿回一命，因警方獲報到場後，高男當場坦承犯行，符合自首要件，並已與妻子達成和解，新北地院日前依殺人未遂罪判刑2年，可上訴。
判決指出，高姓男子（34歲）長久因感情復合問題與妻子時常發生口角爭執，今年3月2日上午8時許，二人在新莊區住處再度發生爭執，情緒激動的高男不滿妻子說，「為何要關心安撫你」，一怒之下，不顧兒子也在一旁，竟持菜刀朝妻子胸部、背部及手臂等處，用力猛砍23刀。
高妻因混身傷痕累累，血流不停，苦苦哀求下高男才打電話叫救護車，新莊警方接獲119通報迅速趕抵現場，發現高妻傷勢嚴重，但高男砍殺妻子後，也持牛排刀及水果刀自殘，先將二人送醫急救。
高妻除手臂之傷外，均集中在胸、背部等上半身，多達23處，且其中一刀更深及胸腔導致氣血胸，緊急手術引流才撿回一命，住院6天才出院。
新北地院考量高男坦承犯行，並已與妻子達成和解，且案發當下有叫救護車及當面向警方坦承持刀傷人，符合自首要件，日前依殺人未遂罪判刑2年，仍可上訴。
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