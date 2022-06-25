控制未成年當詐騙集團車手 幫派分子13人遭送辦

24歲詹姓幫派分子組詐騙集團，控制未成年或逃學少年當車手，曾認為集團車手私吞詐騙款項，率眾把青少年毆打成重傷。台北市少年警察隊獲報，循線逮捕詹男等13人送辦。

台北市警察局少年警察隊今天召開記者會，偵查組長宋柏達表示，日前接獲家長求助，小孩作息異常，常逃家、逃學，更在床鋪下發現不明鉅款，循線查出，詹姓男子為首詐騙集團涉嫌招募、教唆未成年當車手，組專案小組偵辦。

警方查出，詹姓男子自稱為竹聯幫堂口分會組長，透過打工方式招募逃家、逃學的未成年擔任集團車手，再以假檢警方式詐騙民眾，初步估計得手新台幣上百萬元。

警方說，一名被害人日前因頭部出現嚴重傷勢，經家長追查後得知，是被詹姓男子認為私吞詐騙款項約1萬、2萬元，就被強押至北部山區，並找小弟群毆成傷，且若未成年要脫離詐騙集團，還會以言語恐嚇，有10多人曾受害。

警方經埋伏、蒐證多月，日前見時機成熟，執行搜索，循線逮捕詹姓男子等13人到案；警詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害等罪嫌把詹男等人移送台北地檢署偵辦。

北市少年警察隊指出，「暑期保護青少年-青春專案」7月1日啟動，將執行各項保護少年措施，不容許少年被當成犯罪工具。暑期將至，青少年有打工求職，應注意求職公司是否合法、是否有異常高報酬、不用繳錢及提供個人重要證件等，以免遭不法集團利用成代罪羔羊。