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蔡總統南巡男子陳抗獲國賠 警提再審遭駁判賠1.5萬

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

蔡英文總統2年多前南下屏東視察，一名何姓男子當街抗議反年改，遭警方強拉帶走，過程中因衝突受傷向警方提出國賠，屏東地方法院一審判賠1.5萬元，但警方不服提再審，合議庭法官以無再審理由駁回，何男可獲1萬5千元賠償，全案定讞。警方表示，尊重司法，待收到判決書會再研議處置。

此案發生於2019年10月4日，當天下午蔡總統到屏東視察，因反年改議題引發爭議，蔡總統所到之處，陳抗團體如影隨形。何男與友人當時在麟洛運動公園前方的台一線省道旁，欲向總統車隊舉牌陳抗，但被維安警員強力帶到附近的屏東縣農會空地，過程中何男受傷嘴巴流血，陳抗布條也被拿走。

何男以警方動員4名警力強拉，手段逾越必要程度，員警執勤過程未告知其相關權利，牴觸正當法律原則，4名警員中有3人著便服，未表明身分即強取抗布條，有搶奪人民財產之嫌，因而提出國賠，要求賠償40萬元精神慰撫金。

合議庭審酌當天錄影畫面，認為警方當天未畫設安全維護區，無法主張查驗管制，何男雖意圖趨近總統車隊，但難以認定有危害或滋擾總統可能，員警以身體阻擋何男陳抗，且拉扯其布條已妨害其行動自由，衡酌何男經濟狀況判賠1萬5千元慰撫金。

屏東縣警局不服，提出當天安全維護計畫，強調警方肩負維安任務，為阻止可能危害，一定要拉出安全緩衝距離，才能確保國家元首絕對安全，依警察勤務條例規定可免責，以原判決錯誤、僵化解釋法律、適用法規錯誤提出再審。但合議庭以無再審理由駁回，全案定讞不得上訴。

何男參與反年改行動，他之前受訪曾表示，不在乎賠償金額，只在乎正義公理。警方則表示，尊重司法，待收到判決書將再研議後續處置。

何姓男子在台一線省道準備向蔡總統陳抗，被警員強帶到縣農會空地，獲國賠1萬5千元。記者魏斌／攝影
何姓男子在台一線省道準備向蔡總統陳抗，被警員強帶到縣農會空地，獲國賠1萬5千元。記者魏斌／攝影

屏東縣 陳抗 年改

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