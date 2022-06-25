涉詐欺逃亡20年返台遭押 判無罪獲補償10萬餘元

劉姓男子涉嫌詐騙12億餘元潛逃美國20年，107年遭押解回台後羈押36天，最後獲判無罪、免訴確定。劉男聲請刑事補償，士院日前准予補償新台幣10萬8000元。

劉姓男子原為肯因茲國際開發有限公司負責人，被控自民國84年起，與任職裕台公司的胞兄共謀偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台貨款12億2600萬餘元。

87年間，擁有美國永久居留權的劉姓男子潛逃美國，之後因涉及其他案件，遭美國聯邦調查局（FBI）洛杉磯分處逮捕；劉男於107年服刑完畢，由法務部調查局押解回台，經士林地檢署檢察官聲押獲准。

一審士林地方法院審理後，認為劉男被控偽造有價證券部分罪證不足，判決無罪，詐欺等部分已超過追訴權時效，判決免訴。案經檢察官上訴，最終遭最高法院駁回確定。

劉男獲判無罪、免訴確定後聲請刑事補償，表示因本案迄今仍遭銀行拒絕開戶、無法從事正常工作，請求每日補償5000元。

士林地方法院刑事補償決定書指出，劉男聲請符合刑事補償要件，考量他因案突遭羈押，期間身心所受痛苦、名譽的減損、人身自由的拘束，均屬匪淺，且迄今仍遭銀行拒絕開戶，可見劉男所受的損失程度甚鉅。

但法官認為，劉男遭羈押的原因，是因為當年出境未歸遭通緝，即使事後得知仍因不願喪失綠卡而滯留國外，可見劉男面對司法追訴或刑罰存有僥倖逃避心理，返台後遭羈押的部分原因是自己不當行為所致，並非全無可歸責事由。

法官審酌後，認定劉男遭羈押36天，以每日補償3000元為適當，准予補償共10萬8000元。如不服決定，可向司法院刑事補償法庭聲請覆審。