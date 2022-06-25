台中男酒駕撞死女騎士 拿250萬和解上訴改判5年

台中楊姓男子酒駕還在速限50公里路段，以時速近80公里超速闖越閃黃燈路口，直接撞飛經過的鄭姓女騎士，害她頭部重創、骨折慘死，楊肇事立刻逃逸，一審依酒駕致死等判他6年，二審考量楊以拿出250萬元和被害家屬和解，尚知悔悟，撤銷改判他5年，可上訴。

檢警調查，楊男2019年10月8日沙鹿小吃店喝酒，當晚11點多開車經鎮南路2段、平等路口貿然超速駛入，鄭女騎車行經也未注意、沒讓幹道車先行，遭楊攔腰撞上重傷死亡，但楊下車查看卻毫無作為，還逃回小吃店躲藏，警方查獲呼氣酒測值達每公升0.43毫克。

台中地院審酌，案發路口有閃黃燈警示、速限50公里，但楊自稱當時車速高達70至80公里，經過路口也沒有減速、小心通過，就貿然闖越路口才撞擊鄭女，導致鄭頭部重創、全身多處骨折慘死，其過失行為和鄭死亡結果有相當因果關係。

一審認為，楊男酒駕貿然上路撞死鄭女，造成的損害無從彌補、犯罪所生危害重大，犯後還直接逃離，沒有和被害家屬和解等，依酒駕致死、肇逃致死各判他4年10月、2年6月，應執行6年。

楊男不服上訴， 認為一審量刑過重；台中高分院審酌，楊今年6月17日已經和被害家屬和解，並賠償250萬元完畢，考量他在警詢、偵查及審理中均坦承，尚知悔悟。二審撤銷改依酒駕致死、肇逃致死各判楊4年、1年8月，應執行5年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康