樹枝侵入車道害騎士摔車 地主遭判連帶賠償

台北市一處土地的樹木延伸至路面，樹枝遭公車擦撞而垂降，導致潘姓騎士迎面撞上受傷。士院認為，地主疏於修剪、司機未設置警告設施都有過失，日前判連帶賠償23萬餘元。

士林地方法院判決書指出，潘姓騎士提起求償訴訟時主張，他於民國109年8月5日晚間騎機車行經台北市內湖區康樂街，撞上侵入車道的樹枝而摔車。

警方獲報到場，發現路面上方1.3公尺處有垂降的枝幹、枝葉，調閱監視器畫面查出枝幹、枝葉遭公車擦撞才自高處下墜，潘姓騎士23分鐘後騎車行經該處因而撞上。

潘姓騎士認為，台北市政府工務局公園路燈工程管理處未實際維護及敦促修剪，請求國家賠償，另以怠於履行修剪維護義務、怠於放置警告設施警示後方來車等理由，對樹木所在地的6名地主與黃姓公車司機求償。

承審法官認為，樹木栽植於私有土地上，並非公共設施，公園路燈工程管理處免負賠償責任。

法官認為，公園路燈管理處曾多次發函敦促6名地主注意樹木枝葉過長的問題，但6人怠於履行修剪維護義務，與事故發生具有相當因果關係，應負侵權行為損害賠償責任。

法官也認為，黃姓公車司機駕車擦撞導致枝幹、枝葉下墜，應放置警告設施警示後方來車，但司機沒有作為直接離開現場，導致潘姓騎士猝不及防而發生事故，應負賠償責任，雇主客運公司也應負連帶賠償責任。

法官審酌，潘姓騎士受有輕微腦震盪等傷害，必須休養3個月無法工作，並出現精神創傷後壓力症候群、焦慮狀態等病症，6名地主、公車司機、客運公司應連帶賠償精神慰撫金新台幣15萬元，加計醫療費、薪資損失，共應連帶賠償23萬餘元。可上訴。