大型車超載逾50噸開罰26萬創紀錄 苗栗警持續大執法

苗栗縣警局針對大型車輛超載、超速等違規行為展開大執法，半個月來開出6張違規單，罰鍰總金額高達20萬元，其中2件違規超載，單張罰單都開罰超過7萬元；警方在這次大執法前，5月底還曾攔獲載土方的曳引車超載逾50公噸，開罰26萬5000元，創下苗栗警方取締超載的開罰紀錄。

台61線西濱快速公路常有大型車違規超載，甚至掉落爛泥、油汙或引發事故，幾乎成了大型車違規超載的天堂，此外縣內台1線、128線、140線公路等路段，違規超載現象也頻繁，苗栗縣警局為此在2周前針對大型車輛超載、超速等違規行為展開一個月的大執法。

縣警局指出，為防範大型車輛違規超載、貨物滲漏、超速及闖紅燈等行為導致交通事故發生，6月10日起動員全縣5個警分局及交通隊、保安隊警力及監理機關，不分平日及假日、也不分時段在縣內18鄉鎮市執行取締勤務，迄今約半個月，總計開出6張違規單。

警察局交通隊表示，迄今開出的6張違規單有4張是違規超載、2張是所載貨物滲漏，其中2件違規超載，因超過車輛核定總聯結重量20公噸以上，每公噸處罰3000元，再加上原本就必須處罰的1萬元罰鍰，單張違規單就罰7萬元以上。

另外，交通隊員警5月底也曾攔獲裝載土方曳引車總重達85.54公噸，扣除車輛核定總聯結重量35公噸，超載達50.54公噸，須罰26萬5000元，比酒駕拒測處罰18萬元還高，也寫下縣內大型車超載罰單的新紀錄。

這次大執法，台61線公路取締工作原本是重中之重，但迄今卻還沒大型車被查獲超載等違規，警方認為大執法事前宣導已收嚇阻之效，大執法取締工作將持續到7月間。