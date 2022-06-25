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酒駕2犯「直接坐牢」中檢指揮有瑕疵被法院撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

為嚴懲酒駕，各地檢署接連發布不准酒駕累犯易科罰金，直接命發監獄新聞稿，但台中鄭姓男子酒駕2犯就被命入獄，他妻子苦於家中經濟中斷向法院聲明異議；台中地院認為，法務部就酒駕再犯發監標準是「5年內3犯」，鄭顯然不符，認為中檢裁量有瑕疵，撤銷指揮准予鄭易科罰金，可抗告。

鄭妻說，鄭男2次酒駕呼氣濃度分別為每公升0.39、0.28毫克，濃度不高也未發生車禍或異常駕駛，第二次酒駕是因前晚在家喝啤酒，因年紀大代謝慢誤認已退才出門，老公也是家中經濟支柱，若入監恐無人分擔家計，認為檢察官不准他易科罰金處分違反比例原則，請求撤銷。

台中地院查，檢方以鄭男2019年7月、2021年8月因犯業務過失致死、酒駕，各經緩起訴、判刑2月緩刑2年確定，但鄭仍不知悔改，今年1月再度因酒駕被判刑3月，認為他不思謹惕戒酒，貪杯不顧用路人安全，基於保護用路人生命，認為不發監執行難收矯正之效，因此不准他易科罰金。

法院指出，為避免各地檢署就酒駕累犯發監標準寬嚴不一，台灣高等檢察署曾研議酒駕再犯發監標準為「被告5年內3犯酒駕，原則不准易科罰金」，但仍有5項但書可由檢察官考量另予易科罰金。

法院審酌，鄭2021年8月首犯酒駕，這次再犯是第2次，顯然和台高檢所稱「5年內3犯」不同，而他2019年業務過失致死案件，是因鄭為工地負責人未注意工安致員工摔死，經自白、和解經檢方緩起訴，可見該次犯罪和酒駕性質迥異，且屬過失犯，認為檢方裁量權有瑕疵。

法院考量，鄭男酒駕2犯判決確定後，執行自3月31日至6月30日期滿，若僅撤銷再經檢方重行決定，加上往來程序時間，將讓鄭形同完全未獲救濟，因此撤銷台中地檢執行指揮書，並直接准予鄭男易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

酒駕

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