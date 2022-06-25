搭漁船偷渡來台工作近2年 盤查身分露餡遭判刑

陸籍張姓男子不顧疫情，偷渡來台工作，從大陸搭乘漁船先到金門，再到桃園藏匿將近兩年，在高雄仁武區遭警盤查後身分露餡遭逮；經審理，地院將張男依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，處2個有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，大陸籍的張男，前年7月未經許可入境，從大陸某處搭乘漁船入境至金門，在透過漁船到桃園，偷渡來台近2年，於今年2月5日下午4時30分許，在高雄市仁武區霞海路、霞海東路口遭巡邏員警盤查，身分露餡遭逮。

警詢及偵查時，張男都坦承犯行，後由檢方依違反入出國及移民法起訴，向法院聲請簡易判決處刑。