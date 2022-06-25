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皮帶刀刺死單親爸 台中滷肉飯兇案犯嫌殺人罪收押禁見
桃園中壢天道盟10多名分子23日到台中第二市場知名滷肉飯吃早餐時，和黃姓男子等5人只因認錯人烏龍大打出手，還持皮帶刀刺死黃；警方逮捕其中4人，檢方依殺人等罪嫌聲押游姓主嫌，其餘3名共犯3至5萬元交保，台中地院今裁定游男收押禁見。
台中地檢調查，游姓男子涉犯殺人、傷害及攜帶凶器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕本刑5以上之重罪，有逃亡、串證、滅證之虞，複訊後向台中地院聲請羈押；另盧姓、邱姓及劉姓男子，均涉犯刑法第150條第1項之妨害秩序罪嫌，各以5萬元、3萬元及3萬元交保。
台中地院審酌，游男涉犯殺人重罪，伴隨有逃亡可能，且仍有部分共犯未到案，有串證之虞，今裁定游收押禁見。
全案起因於游男等10名男女從桃園中壢南下台中吃喝玩樂，23日清晨6點多到第二市場滷肉飯吃早餐，卻和完全不認識的黃男等5人僅因誤認、打招呼起口角，竟持皮帶刀刺死黃。
警方23日循線北上桃園帶回5人，僅將游等4名移送，另1人請回，但全案疑似另有主謀在逃，檢警對此不願多做說明，詳細事發經過仍待釐清。
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