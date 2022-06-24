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靠行車變自家車 老字號國道拖吊車行涉冒貸被提公訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子經營3家交通公司，去（2021）年10月涉嫌把多名靠行司機自有的曳引車、大貨車貸款後捲款潛逃，其中4名被害司機財產權益損失合計達1200萬元，生計大受影響，憤而興訟，彰化地檢署近日偵結後依背信罪嫌對陳男提起公訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成今天表示，這件案子去年受到社會關注，外傳受害者相當多但提告的有4人，檢察官調查後起訴陳男，希望早日還給被害者公理正義，也建議大貨車等重型車輛司機靠行前應多方打聽及觀察車行的信用狀況。

起訴書指出，51歲陳男開設明益交通公司、創暉貨車公司、清益拖吊公司，公司地址都設在溪湖鎮，劉姓、陶姓、賴姓和薛姓司機自購車輛靠行，陳男竟未取得他們同意，擅自作為明益等3家公司的動產抵押貸款擔保品，分別貸款280萬、350萬、300萬、270萬，合計1200萬元，事後陳男繳不出貸款本息，導致擔保品被融資公司扣押。

陳男在偵訊時坦承犯罪事實。檢察官認為，陳男未經被害人同意，將劉姓司機等4人自購的車輛向民間貸款公司辦理動產抵押貸款，涉犯背信罪嫌，提起公訴並建請法院沒收陳男貸款1200萬元不法所得。

根據去年12月臉書社群網站「爆料公社二社」貼文，陳男的拖吊公司是25年老字號的高公局特約拖吊廠商，卻把靠行司機購買的貨車、曳引車向融資公司貸款後潛逃，初估陳男用靠行的逾百輛車子「詐貸」約1億元，讓許多抵押土地買車的司機生活陷入困境，呼籲陳男出面處理。目前陳男的公司長時間未開門營業，可能與冒貸案牽涉廣泛有關。

去年轟動南彰的老字號高公局特約拖吊車行涉冒貸，彰化地檢署對陳姓車行業者依背信罪嫌提起公訴。記者簡慧珍／攝影
去年轟動南彰的老字號高公局特約拖吊車行涉冒貸，彰化地檢署對陳姓車行業者依背信罪嫌提起公訴。記者簡慧珍／攝影

檢察官 爆料公社 詐貸

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