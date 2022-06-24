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保護「護國群山」 智審法施行14年司法院「大修」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

智慧財產案件審理法施行14年，司法院考量升級營業秘密訴訟保護等，今院會通過智審法、智慧財產及商業法院組織法修正草案，大幅修正專家參與審判、專利及商標救濟採行對審制、增訂被害人訴訟參與制度等。司法院表示，修正草案將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。

智審法自2008年7月1日施行以來，僅在2011年、2014年和2021年微幅修正，但為提升產業國際競爭優勢，回應各界對於專業、妥適及迅速審理智慧財產案件的期待，司法院於去年3月籌組「智審法研究修正委員會」，啟動修法。

因外界對營業秘密的保護有所期待，因此本次的修法重點之一，就是將侵害營業秘密的第一審民事事件、刑事案件，以及侵害國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件，明定由智慧財產及商業法院管轄，落實專業、妥速審結的要求。

司法院表示，配合6月8日總統公布國家安全法，因此提高「違反秘密保持命令罪責」及引進「境外違反秘密保持命令罪」，以提升營業秘密刑事案件審理保護機制。同時，增訂營業秘密卷證去識別化的代號或代稱、卷證資訊獲知權。

本次修法也針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「律師強制代理」、「審理計畫」及「專家證人」制度，並引進「查證」與「法庭之友」制度，藉由集中審理及擴大專家參與，協助法院審理具高度技術與專業的新興智慧財產訴訟事件。

「查證」制度是參考日本特許法，引進起訴後得聲請法院選任中立的技術專家，執行蒐集證據程序。

為配合經濟部提出「專利法」與「商標法」修正案，本次也增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」相關規定，將專利、商標案件的救濟程序，由現行行政訴訟程序改為準用民事訴訟程序的「對審制」。

智慧財產及商業法院組織法也修正了商業調查官任用資格範圍，增列商業調查官多元進用方案，協助法官辦理審判業務。司法院指出，本次修法目的是希望建構更專業、效率與符合國際潮流的智慧財產訴訟制度，更有效地解決企業紛爭。

司法院考量升級營業秘密訴訟保護等，今院會通過智慧財產案件審理法、智慧財產及商業法院組織法修正草案。示意圖／聯合報系資料照
司法院考量升級營業秘密訴訟保護等，今院會通過智慧財產案件審理法、智慧財產及商業法院組織法修正草案。示意圖／聯合報系資料照

司法院 專利 立法院 行政院

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