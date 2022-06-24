快訊

烏媒：俄軍洗劫烏克蘭最大太陽能發電廠 偷光太陽能板

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

調二審辦事檢察官名單出爐 10人橫跨老中青世代

中央社／ 台北24日電

法務部檢察官人事審議委員會今天通過法務部長蔡清祥圈選的調二審辦事檢察官10人名單，期別橫跨15期，其中最資淺的為50期的林思蘋，將調派台灣高等檢察署台中檢察分署。

法務部官員說，一審檢察官、主任檢察官派任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的三專生，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的二專生，職缺在原地檢署，2年後歸建。

今天通過的二專生10人名單包括，桃園地檢署蔡孟利（司法官班第35期）、台南地檢署盧駿道（37期）、高雄地檢署高嘉惠（38期）、士林地檢署王碧霞（38期）、雄檢劉海倫（38期）、台北地檢署黃逸帆（43期）、橋頭地檢署陳俊宏（43期）、彰化地檢署王元郁（46期）、雄檢施昱廷（46期）、台中地檢署林思蘋（50期）。

檢察人士分析，這份名單展現區域平衡、兼顧老中青世代、年輕化等特色；10名調二審辦事檢察官來自8個地檢署，能讓一審檢察官體認機會均等，只要持續認真努力，兢兢業業，堅守崗位，每一個人都會有上二審歷練的機會。

這名檢察人士說，10人的期別橫跨35期至50期，可說是兼顧經驗豐富的檢察官與年輕認真的檢察官，也讓年輕檢察官可在二審增加不同歷練，提升辦案視野及專業能力。

檢察官 法務部 桃園

延伸閱讀

男闖女駕駛車內劫財撞死人 判12年10月定讞

檢察二專生10人出爐 基層嘆：高層補滿伍、我們過得苦

孫安佐涉製槍未遂案 二審仍判公訴不受理

為開發土地！屏東百年「蔡家古厝」遭偷拆 主謀二審輕判

相關新聞

台大僑生陳皓揚虐殺2貓遭退學 他提行政訴訟因「這舉動」輸了

因虐殺街貓、店貓被判刑，且被台大退學前澳門僑生陳皓揚，認為修畢學分已符合畢業資格，提告請求撤銷退學處分。台北高等行政法院...

獨／台灣民政府吸金7.1億僅一人無罪 他堅信理想能實現

台灣民政府主張台灣是美國一部分，對外招募成員，並利用課程及自製身分證、車牌和護照收費，吸金7億餘元，案經桃園地院4年時間...

抓長官衣領吼嗆「碰我是怎樣」 陸軍二兵下場曝光

宜蘭一名19歲翁姓二兵去年9月入伍，滿3周當天在營區集合場與林姓班長發生口角，因不滿上前制止的張姓連長碰觸其鎖骨，竟情緒...

保護「護國群山」 智審法施行14年司法院「大修」

智慧財產案件審理法施行14年，司法院考量升級營業秘密訴訟保護等，今院會通過智審法、智慧財產及商業法院組織法修正草案，大幅...

靠行車變自家車 老字號國道拖吊車行涉冒貸被提公訴

彰化縣陳姓男子經營3家交通公司，去（2021）年10月涉嫌把多名靠行司機自有的曳引車、大貨車貸款後捲款潛逃，其中4名被害...

徐國堯遭免職 憲庭認條文合憲：警察人員與公務員不一樣

高雄市前消防員徐國堯遭認浮報加班費、包攬訴訟、請病假到中國大陸，獎懲相抵後累積達2大過以上，消防局依警察人員人事條例免職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。