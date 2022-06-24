台大僑生陳皓揚虐殺2貓遭退學 他提行政訴訟因「這舉動」輸了

因虐殺街貓、店貓被判刑，且被台大退學前澳門僑生陳皓揚，認為修畢學分已符合畢業資格，提告請求撤銷退學處分。台北高等行政法院認為校方退學處分無誤，判陳敗訴，但最高行政法院廢棄發回。更一審認為陳申請修讀食品學程而延長修業年限，仍是在校生，仍判敗訴，陳再上訴，最高法院今駁回確定。

2015年12月28日，就讀台大化工系的陳皓揚在台北市大安區溫州街以徒手勒頸、拳頭毆打腹部，造成棄貓「大橘子」脊椎錯位、神經出血死亡，再將貓屍帶往台大校園「醉月湖」湖邊丟棄，被法籍女老師目擊，陳遭法辦。

陳殘忍虐貓，動保團體嚴厲批評，他基於報復動機，2016年8月2日又虐殺文山區一家蔬食餐廳店貓「斑斑」致死，再將貓屍載往新店溪扔棄，再被法辦。

台北地方法院審理時，陳皓揚認罪，檢察官對陳兩次虐貓行為各求刑6個月，北院判他10月得易科罰金之刑，併科罰金35萬元定讞。

但陳皓揚遭台大以再度違反動物保護法第6條規定，逕送獎懲會議處，認定已構成獎懲辦法第10條第6款非法行為，損害校譽至深且鉅，依獎懲辦法勒令退學。他不服，提起行政訴訟。

陳皓揚認為台大已無懲處他的權限，北高行的判決違背法令。台大則主張陳未離校，仍為在校學生身分，得於校內各單位享有學生權益，例如陳曾於2016年8月17日在校內學務處保健中心以在學學生的就診優惠而就醫。

最高行政法院認為，學習自由與講學自由二者間之關係，依司法院釋字第380號、第540號解釋，大學學生的學習自由，包含在大學自治的範圍之內，釋字第684號也指出「大學教學、研究及學生之學習自由均受憲法之保障，在法律規定範圍內享有自治之權。

為避免學術自由受國家不當干預，不僅行政監督應受相當之限制，立法機關亦僅得在合理範圍內對大學事務加以規範，受理行政爭訟之機關審理大學學生提起行政爭訟事件，亦應本於維護大學自治之原則，對大學之專業判斷予以適度之尊重。」

最高行認為，陳皓揚因修讀食品學分學程，分別於2015年9月14日、2015年12月25日申請延長修業年限，他雖已修畢化工系要求的應修課程及學分，但也已申准延長修業年限，與台大間的在學關係仍然存在。