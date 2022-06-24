獨／台灣民政府吸金7.1億僅一人無罪 他堅信理想能實現

台灣民政府主張台灣是美國一部分，對外招募成員，並利用課程及自製身分證、車牌和護照收費，吸金7億餘元，案經桃園地院4年時間審理，除主席秘書長林志昇2019年因意外死亡外，僅總理大臣蔡財源獲判無罪；蔡今天得知結果，忍不住說道「司法終於還我清白」。

蔡財源受訪時表示，自己是認同民政府「日屬美佔」主張，相信台灣總有一天會被美國接管，才會加入組織，與其他人一起為理想努力，對林志昇夫婦利用理想詐財一事並不知情，但由於頭銜掛總理大臣，檢方認為他身處要職，不可能不知情，所以被起訴。

蔡財源說，美國接管台灣雖然是遙遠理想，但不是全然不可能，他加入幹部運作，也是希望理想能夠早日實現。另外，從判決主文可知，全案僅林志昇妻子林梓安依詐欺罪判刑，其他人頂多涉及洗錢，可以證明台灣民政府並非為了詐財所創立組織。

台灣民政府目前仍在運作，但由於內部無法界定自己是政黨組織或社會團體，始終屬未申請有案組織，目前總部已從桃園移師高雄，各地辦事處則因疫情及官司關係縮編裁撤。